T1聯盟／為簽魔獸提前解約7名本土球員？雲豹球團回應了

外傳T1聯盟桃園永豐雲豹隊為砸錢簽下「魔獸」霍華德，使7名本土球員被迫提前解約，雲豹今天針對此事發出公開聲明，強調和部分球員以「合意談約」方式協商，目前正妥善處理中。

日前雲豹球團和球員傳出勞資爭議，今天又有消息指出，雲豹強迫7名本土球員提前解約，甚至提前退租宿舍。不惜犧牲本土球員權益，就是為了綁住超級球星霍華德。

對此雲豹隊發聲明澄清，「本隊加入T1聯盟開始，一直以來積極提升球員待遇、優化看球環境，並透過各項行銷活動，打造完善球迷觀賽品質，球團不解為何會有相關不實傳聞出現。」

就合約部分，球隊於今年球季尾聲時已與部分球員以合意談約方式協商且已完成簽署，並協助部分球員轉隊或至其他球隊試訓，目前皆進行安排並妥善處理中。

而球團宿舍於球季結束後，因新球季比賽場館將進行異動，球團待新場館決定後，宿舍依相關交通與配合訓練場地做通盤考量選定，球隊皆已提前告知球員，並與舊宿舍房東依照合約處理。

本隊未來將持續提供球員、球迷更優質環境，共同為提升國內籃球運動努力。