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霍華德專訪／想當籃球橋梁 讓世界看見台灣

聯合報／ 記者劉肇育／專訪
林書豪相見歡 霍華德（左）與林書豪日前在賽前互相擁抱致意，直言自己看到「成熟版的林來瘋」。圖／高雄17直播鋼鐵人隊提供
林書豪相見歡 霍華德（左）與林書豪日前在賽前互相擁抱致意，直言自己看到「成熟版的林來瘋」。圖／高雄17直播鋼鐵人隊提供

霍華德來台打球，在國際籃壇引發不小討論度，加上林書豪也在ＰＬＧ颳起第二度「林來瘋」，台灣籃壇在國際間關注度被推向前所未有的新高度。霍華德直言，假使下賽季能再次來台灣打球，希望為台灣吸引更多優秀籃球人才。

去年十一月前，國內籃球迷應無法想像，霍華德、林書豪會一同來台打球。儘管最終落腳在不同聯盟，無緣上演昔日火箭隊友的對決戲碼，不過兩人各自帶給所屬聯盟、球隊驚人話題與人氣效應，也讓球迷對於下賽季的台籃將走向什麼境界充滿無限幻想。

霍華德離台前夕，前往和平籃球館觀賞林書豪出戰富邦勇士隊的賽事，談到這位昔日隊友，口中滿是驕傲，甚至直言自己看到「成熟版的林來瘋」。「很開心他一路堅持，完成自己的夢想，就是站上ＮＢＡ舞台，並且還是代表台灣，這是很驚人的故事。」談到林書豪，霍華德說：「他變得更加沉著，更了解比賽本質，讓隊友變得更好。」

儘管下賽季是否返台還是未知數，但霍華德直言，今年加入讓世界看到台灣籃球，期待這股效應能為台灣籃壇引進更多優秀人才，「我希望帶更多球員來到這裡，不僅來自ＮＢＡ，還有很多其他聯賽的球員，這樣他們也能體驗台灣之美，這個福爾摩沙、美麗的島嶼，我想要成為一個橋梁，讓更多人參與其中。」

火箭 霍華德 林書豪 林來瘋 富邦勇士

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