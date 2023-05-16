霍華德專訪／吃雞心、到偏鄉 親民的超級球星

「魔獸」霍華德過去半年不僅在籃球場上精彩獻技，在球場外除了現身公益活動散播愛，更大啖台灣美食、造訪景點，透過社群網站放送給全球網友，成了台灣觀光代言人。談到與在球場上「鋼鐵超人」形象截然不同的一面，他說「經驗就是你的最佳導師」，這也是他想貫徹的精神。

在台灣六個月，霍華德不但隨雲豹球團投身公益，離台前一周還到宜蘭東澳國小擔任一日教師，鼓勵偏鄉兒童勇於追夢。他與球迷熱情互動，不出賽也盡可能在場邊滿足球迷簽名及合照要求、主動帶動球場氣氛，連過去不少洋將拒絕參加的明星賽也賣力演出，獲得許多球迷讚賞。

霍華德更努力「體驗在台灣的人生」，不僅走訪國內各大景點，各項道地美食都沒有錯過，包括臭豆腐、雞屁股、雞心、雞佛都一一入口，其中讓不少外國人為之膽怯的雞心，更獲得「霍華德Like」的讚賞。

「經驗就是你的最佳導師…」他以臭豆腐來舉例，聞起來可能很糟糕，但你必須去體驗它，這樣你才能夠告訴大家你的想法是什麼，「我們都需要去體驗各項事情，才能讓自己成長到另外一水平。」

在弱肉強食的職籃賽場上，霍華德不得不將自己好好武裝、與對手爭鋒相對，但臉上總是掛著大男孩笑容的他，始終被認為個性不夠強硬，也欠缺領導者該有的獨斷；霍華德職業生涯始終散播歡樂與愛的個性，讓他在成績至上的職籃難免受到非議，但他卻被台灣許多球迷認為是「親民」的超級球星。

談到自己場上、場下差異，霍華德笑著說：「因為我是一個愛好和平的人，盡管到了球場上，我總是必須武裝自己，但我總是試圖從中找到平衡。」