霍華德專訪／暖男魔獸 被愛沐浴的奇蹟之子

頂著八屆ＮＢＡ全明星球員、五度年度第一隊的光環，「魔獸」霍華德去年十一月選擇台灣Ｔ１聯盟作為海外職籃生涯第一站，在短短六個月內帶給台灣籃球迷一個如夢似幻的賽季。他離台前夕接受本報獨家專訪，除了感謝台灣球迷熱情支持，也透露下賽季想回台灣打球的意願。

能在台灣打球真的很棒

身為台灣籃壇、甚至亞洲職籃史上ＮＢＡ資歷最顯赫的外援，霍華德來台為國內籃球拋下「核彈級」的震撼彈；他豪放不拘的個性、熱愛與球迷互動，產生的效應高過當年中華職棒「曼尼旋風」，更為桃園永豐雲豹隊帶來十五場主場的場均票房破萬的可觀收入。

談到在台灣這六個月生活，霍華德直言獲得的支持是他始料未及，「這是過去十八年職業生涯不曾有過，也是首次感受到球迷全心全意對我的愛與崇拜，這種感覺真的很棒，以後我可以指著地圖跟別人說，『我以前曾到過台灣打球，能在那打球真的很棒。』」

鼓勵孩子追夢 霍華德（右）日前現身東澳國小擔任一日教師，與學生熱情擊掌，鼓勵他們勇於追夢。本報資料照片

愛也是來台灣打球原因

霍華德接受本報專訪時，幾乎每十句話中就有一句「愛」，展現與球場上截然不同的一面，原來和他出生背景有很大相關。他說，母親懷他之前，因為流產，曾失去七個孩子，當大家都以為他會步上與兄姊相同命運時，他卻平安出生了。

「母親和家人總是用愛沐浴我，從我出生前就不斷為我祈禱，並向我展示愛，讓我充滿相同能量。」霍華德談到從小到大受到母親與家人的愛，也是讓他在整個職業生涯始終散播歡樂與愛的原因。

從小被「愛」沐浴的「奇蹟之子」，剛到台灣時面對ＮＢＡ傳奇球星歐尼爾的訕笑，霍華德選擇用「愛」來回應，提到要恨一個人、不喜歡一個人很簡單，但愛卻是可以治癒一切、打開一切美好的事物，這也成為他選擇到台灣打球的原因；後來，雲豹隊友呂蔡瑜倫季中因為投丟壓哨球遭到死亡威脅，霍華德也以愛來鼓勵，「我告訴他這沒關係，來到這邊打球、堅持正在做的事，儘管投丟也沒關係，很多人甚至不敢投或是冒險。」

霍華德透露下賽季想回台灣打球的意願，誓言將帶著更佳狀態為球迷獻技。「對於大家的支持，我真的很感激，也不會視為理所當然，但如果你們想要我留下來，那你們必須讓雲豹隊知道，如果你願意，請告訴他們，我們想要霍華德留下來。」