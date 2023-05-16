T1聯盟／總冠軍賽肉搏戰 特攻林韋翰賽後頭暈心臟痛送醫

T1總冠軍賽今天第2戰肉搏白熱化，雙方在場上的肢體碰撞越來越多，特攻總教練李逸驊透露，「賽後林韋翰因為頭暈、心臟痛，已經被隊友送去醫院急診了」。

台灣職業籃球T1聯盟台南台鋼獵鷹擁有雙塔布拉（Sim Bhullar）和德古拉（Samuel Deguara）坐鎮，打法自然是強攻禁區，上半場全隊獲得22次罰球，但下半場僅剩下11次，如此大的差異，讓獵鷹總教練劉孟竹都搖頭。

對於裁判尺度，劉孟竹不願多談，只強調「看得懂籃球的就看得懂」。

新北中信特攻總教練李逸驊賽後也立刻反酸：「我們的球員都奮戰到最後一刻才逆轉勝，如果這樣還要說吹判尺度有問題，那我也不知道該說什麼。」

李逸驊說：「總冠軍賽的強度本來就會很高，開打前我就認為會血流成河，事實上也是這樣，對方洋將都很高大，對我們來說本來就很難防守，雙方肢體碰撞都很多。」

李逸驊透露，金恩（Nicholas King）也在比賽中因為搶籃板被對方手肘打到後腦，賽後頭非常暈，但他不願去醫院，想先看看今晚狀況如何。