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T1聯盟／稱曾文鼎「無所不能」特攻教頭讚：為總冠軍賽而來

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
中信特攻曾文鼎助隊總冠軍賽拿下2連勝。圖／報系資料照
中信特攻曾文鼎助隊總冠軍賽拿下2連勝。圖／報系資料照

T1聯盟龍頭新北中信特攻今天上演逆轉勝，靠第四節28：13的單節攻勢後來居上，以108：98擊退台南台鋼獵鷹，總冠軍賽取得2勝0敗優勢，總教練李逸驊特別點名板凳上場的曾文鼎和替補後衛魏嘉豪，尤其曾文鼎表現更是「無所不能」。

「鼎哥無所不能，無論頂兩個大個子（布拉和德古拉）或守到一、二、三號。」李逸驊補充說，曾文鼎除自己防守工作，還會提醒場上隊友位置，進攻上也有發揮，「他真的是為總冠軍賽而來。」

38歲的曾文鼎前兩季效力PLG台北富邦勇士，是勇士奪下2連霸的冠軍班底，本季轉戰T1聯盟加入特攻持續發揮「老將價值」，今天總冠軍賽第2戰上35分鐘，6投4中包括2投俱中的三分球，貢獻10分還有8助攻、2阻攻和1抄截，全能演出下離個人連3座冠軍更近一步。

李逸驊也提到，今天替補後衛魏嘉豪表現稱職，「（謝）亞軒、（林）秉聖失常下，魏嘉豪頂上來，有沉住氣，相信對他也會成長很多。」

特攻主控林韋翰第四節開打18秒就吞下第5犯，頂替上場的魏嘉豪表現沈穩，今天攻下全場最高24分的特攻洋將克力斯也讚魏嘉豪打得冷靜，是率隊打出逆轉勝的重要成員。

特攻三節打完還落後5分，決勝節能打出28：13逆轉攻勢，李逸驊也讚團隊不放棄且冷靜的狀態，「我看20年來，那麼逆境下還能冷靜逆轉勝，球員已經接近韓國隊不屈不撓的精神，真的很開心，以他們為榮。」

新北中信特攻 台南台鋼獵鷹 曾文鼎

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