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PLG／意外傷到林書豪被球迷罵爆 麥卡洛：他是我兄弟
昨天是本季PLG例行賽最終戰，高雄17直播鋼鐵人和台新夢想家為爭奪最後一張季後賽門票激戰。鋼鐵人球星林書豪卻在第2節開打不久後，遭夢想家洋將麥卡洛「肘擊」，緊急送醫檢查後，林書豪確定因出現腦震盪症狀，無法重返球場。最終鋼鐵人輸球無緣晉級，麥卡洛個人IG也遭大批球迷留言灌爆。
麥卡洛昨天攻下28分12籃板4抄截，是球隊獲勝功臣。不過他造成林書豪傷退，引發許多球迷不滿，認為他像在打拳擊而不是籃球，希望他離開台灣。
對此麥卡洛發限時動態，貼出他與林書豪籃網時期同隊的合照並寫下，「我想有些人忘記我們曾是隊友，在籃球場上一同經歷過逆境，雖然現在場上是對手，但場下是朋友。我從未試著傷害過任何人，但有些粉絲是無知的，林書豪仍然是我的兄弟。」麥卡洛隨後再發一則限時動態，標註林書豪並祝福他早日康復。
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