PLG／林書豪傷退 鋼鐵人無緣季後賽

高雄17直播鋼鐵人在林書豪加入後展開驚奇旅程，從開季前19場比賽只拿2勝，到有機會爭取PLG最後一席季後賽門票，不過，昨天例行賽最終戰，林書豪第二節只打36秒就因頭部受傷退場，雖然就醫後即時返回主場鳳山體育館，無奈只能看球隊以89：92敗給福爾摩沙台新夢想家，錯過晉級機會。

鋼鐵人在林書豪加入後戰績起飛，球季尾聲更拉出一波隊史最長8連勝，從聯盟「爐主」翻身，昨天例行賽最終戰若能以6分以上差距擊敗夢想家，就能搭上晉級末班車，不料第二節林書豪卡位中遭夢想家洋將麥卡洛肘擊，當場倒地並流鼻血，被攙扶下場後馬上就醫檢查。

林書豪雖在第四節回到場館，但只穿著帽T待在場邊，比賽最後更將臉埋進雙手中，無奈接受球季結束結果。賽後他打起精神和大家報平安喊「我沒事」，但仍有腦震盪情形，必須小心點，要先休息1、2周。

來台第一個賽季最終戰意外只出賽10分鐘，林書豪坦言仍想打球，「但也永遠要記得場外還有很多更重要的事，例如健康。」今年8月林書豪將滿35歲，昨被問到下季動向，他先幽默感謝記者直接提問，之後正色說：「我還不能保證明年再打球。」