PLG／傷退無緣季後賽 林書豪IG發文：我們沒失敗

P聯盟高雄鋼鐵人隊林書豪，於今天關鍵對抗夢想家之戰，因第二節傷退而在最終無緣助隊贏球打進季後賽，他在賽後記者會也表達下一季是否續戰仍是未知數，而他隨後在IG發文說，「很多愛给我最棒的隊友，教練團，球隊和球迷。我會很快恢復。我們從來沒放棄，抬頭挺胸，我們肯定沒失敗。感謝上帝，永遠不會忘記這賽季。」聯盟行長陳建州則留言，「謝謝你為台灣籃球帶來的感動。」

林書豪自從元月宣布加盟台灣職籃P聯盟鋼鐵人之後，就引起國內震撼，2月12日展開他的首秀，就為球隊取得勝利，當時的鋼鐵人是一支墊底爛隊，但在林書豪加入後，居然大翻身，一度拉出8連勝，林書豪也連6周當選MVP，鋼鐵人燃起季後賽希望，今天一戰只要能贏6分以上，就將奇蹟式取得季後賽門票，但沒想到林書豪卻傷退，未能參與最後努力，當他回到場上，看見球隊落敗顯得相當失望。

不過，林書豪今年在台灣籃壇所掀起風暴，再度讓台灣球迷重新認識這位「林來瘋」，球迷均期待下季他能有完整球季的演出。