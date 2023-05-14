SBL／周士淵展現射手本色 裕隆退台銀冠軍戰先聽牌

雖少了洋將夏普，裕隆今天有隊長周士淵轟本季新高23分領軍，第四節平手時刻打出15：3猛攻奠定勝果，第20季SBL冠軍賽第3戰以86：70力退台銀，在裕隆集團執行長嚴陳莉蓮見證下打下第2勝，5戰3勝制的冠軍賽取得「聽牌」優勢。

夏普昨天第2戰的第二節剩4分鐘就傷退，裕隆教練邱大宗透露，夏普確定無法再上場，盼能使用「李恩條款」更換洋將。話鋒一轉，邱大宗指出夏普佔球權，今天本土跳出來，「這場當『生存戰』用力拚，立足防守，做力量的對抗。」

兩隊前三節分數緊咬，裕隆雖取得泰半領先，但台銀第三節末在王泰傑連進2球下追近比分到59：63，第四節8分04秒洋將瑪哈尼更打進追平球，但平手之際裕隆在周士淵三分線破網下打出15：3強攻，差距擴大到兩位數，1分49秒周暐宸再完成「3分打」鎖定勝利，最終裕隆就以16分差距收下「聽牌」勝利。

39歲的周士淵第一節就拿13分，前三節20分已是本季復出後單場最高得分，第四節5分57秒再飆進單場第3記三分球，23分寫下本季也是本場最高，邱大宗笑說：「本來就需要士淵的經驗，再累也要撐下去！」

周士淵第16季SBL後退役，相隔3季復出，賽季又遇腳扭傷、手撐到等傷勢，但在關鍵冠軍戰找回射手本色，他笑說：「在不好的狀態下拿下冠軍，才是最甜美。」他強調不特別想飆分，球隊奪勝最重要，且照目前身體狀態看來有望繼續扮演球員角色。

台銀今天三分球22投僅中3，以瑪哈尼22分最佳。