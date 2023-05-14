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WSBL／冠軍教頭變冠軍球員 李宥叡退休戰報恩師落淚

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
李宥叡（左二）奪冠後和國泰總教練鄭慧芸相擁。記者曾思儒／攝影
李宥叡（左二）奪冠後和國泰總教練鄭慧芸相擁。記者曾思儒／攝影

3月剛和淡水商工完成HBL女甲史無前例4連霸，李宥叡和藍浩語馬上穿上國泰戰袍，化身「球員模式」，李宥叡今天冠軍賽第3戰更在決勝節投進關鍵中距離，助隊最終以59：55壓下台元，完成第6季迄今的13連霸，可能的選手最終戰畫下完美句點。

36歲的「皮皮」李宥叡曾是國家隊常客，4年前回到淡水商工加入母校教練團，至此就蠟燭兩頭燒，4月才開始有出賽紀錄的她坦言各隊實力提升、年輕化，對「老人家」有點吃不消，「3月HBL打完，4月（國泰）集中訓練，有點硬，也不能練一天休一天。」

沒太大意外，第18季就是李宥叡球員生涯最終戰，她第四節1分14秒飆進招牌中距離跳投，助隊將領先擴大到57：49，這也是她本季冠軍賽第一顆和唯一進球，台元喊出暫停後多名國泰球員都和她擊掌慶祝，子弟兵淡商球員也在觀眾席歡聲震天。

奪冠後，李宥叡先笑著和隊友相擁，還直接扛起本季加入的陳孟欣，擁抱國泰「小洪老師」洪玲瑤時更逼出她的眼淚。

「太感人了，小洪老師從我高中就帶我，抱她時一直回想到以前的事，感觸特別多。」李宥叡感性說。

不只「皮皮」紅了眼眶，洪玲瑤和國泰總教練鄭慧芸今天都有感動淚水蓄積眼眶，鄭慧芸也感謝母企業國泰和「小洪老師」全力支持，讓衛冕軍直落3迎接隊史第17座WSBL金盃。

李宥叡（右）奪冠後和國泰「小洪老師」洪玲瑤相擁。記者曾思儒／攝影
李宥叡（右）奪冠後和國泰「小洪老師」洪玲瑤相擁。記者曾思儒／攝影

淡水商工 HBL

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