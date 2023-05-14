WSBL／國泰直落三退台元奪第17冠 林育庭奪FMVP淚崩

維持「參賽就奪冠」的完美紀錄，國內女籃霸主國泰女籃隊今天第18季WSBL冠軍戰第3戰以59：55力退台元隊，5戰3勝制的系列賽只花3戰就登頂，球員落淚擁抱迎接隊史第17座WSBL金盃。

獲得總冠軍賽MVP的「小丁」林育庭也難得淚崩，她又哭又笑說：「終於結束了，好累喔！」不只冠軍賽從過往3戰2勝制改成5戰3勝，今年WSBL賽程和SBL結合，共進行8個循環，且前進到新竹市立體育館、彰化師範大學等場館。

攻下15分、11籃板的「小丁」也提到，冠軍系列賽感謝對手台元，每場比賽都給出高強度，球隊也拚盡全力應戰，今天上半場雖被對手掌控節奏，但下半場有找回主控權，「教練說要找回自己節奏，我們也做到了！」

從星期四到今天，國泰和台元4天進行3戰，今天上場38分鐘的林育庭坦言比賽後段已經是咬牙苦撐，很高興和隊友一起堅持到最後一刻。WSBL前兩季季後賽都因新冠肺炎疫情影響喊卡，上度第15季有頒出總冠軍賽MVP，得主也是林育庭。

今天兩軍比數拉鋸，首節台元17：14領先，國泰第二節靠陳薇安壓哨切入取得33：32領先，三節打完換台元再握有47：46優勢，但決勝節台元僅拿8分，讓國泰驚濤駭浪中維持霸業。

今天低比分大戰兩隊都只有一位球員得分兩位數，國泰是林育庭，台元是攻下14、11籃板的林蝶；林蝶也奪下本季籃板后和得分后，無奈仍沒能撼動國泰霸業。