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T1聯盟／曾文鼎關鍵13分、7助攻 教練盛讚：管了大用

中央社／ 台北13日電
新北中信特攻隊曾文鼎（右）在總冠軍賽系列戰首戰出賽29分鐘，拿下13分，其中三分球5投3中，還送出全隊次高的7次助攻，成功扮演球隊進攻樞紐，更是特攻在破對方區域防守時的一大利器。（T1聯盟提供）中央社
新北中信特攻隊曾文鼎（右）在總冠軍賽系列戰首戰出賽29分鐘，拿下13分，其中三分球5投3中，還送出全隊次高的7次助攻，成功扮演球隊進攻樞紐，更是特攻在破對方區域防守時的一大利器。（T1聯盟提供）中央社

今年才加盟T1新北中信特攻的「大房東」曾文鼎，今天在冠軍賽首戰，替補上場29分鐘，拿下13分包括3記三分球，另送出7次助攻，讓教練李逸驊賽後也盛讚：「他管了大用。」

現年38歲的曾文鼎，是台灣男籃「黃金世代」的當家中鋒，他在前2年效力於P. LEAGUE+聯盟的台北富邦勇士，因為出賽時間少，就被球迷戲稱是在打「養生籃球」。

曾文鼎去年在PLG勇士時，例行賽出賽24場，平均上場22分鐘，貢獻5.5分、3.6籃板，季後賽出賽4場，平均26分鐘，貢獻6分、4.5籃板，並在季末結束和勇士的賓主關係，改投效T1職業籃球聯盟的新北中信特攻，也再度和當年的恩師李逸驊聚首。

今天在對台南台鋼獵鷹的冠軍賽首戰，曾文鼎出賽29分鐘，拿下13分，其中三分球5投3中，還送出全隊次高的7次助攻，成功扮演球隊進攻樞紐，更是特攻在破對方區域防守時的一大利器。

李逸驊賽後接受媒體聯訪時笑說：「他之前真的打得太少了，根本就是養生籃球的極致，我女兒常問我，為何阿鼎哥哥都不在球場上，所以這季他加盟後，我就有跟他說，時間一定會增加。」

李逸驊說：「以曾文鼎的籃球智商，他自己知道到總冠軍賽該怎麼做、怎麼調整，加上微調了一下投籃動作，現在也變準了，一開始獵鷹放投，後來也不敢了，所以他改傳球助攻幫助球隊，也成功破解區域防守，對我們幫助很大。」

曾文鼎的籃球生涯，過去曾在SBL超級籃球聯賽拿過冠軍，PLG也跟隨勇士2連霸，今年再度和特攻打進總冠軍賽，很有機會締造3個籃球聯盟都有冠軍戒指的成就。

曾文鼎 新北中信特攻

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