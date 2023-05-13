T1聯盟／林韋翰準大三元 特攻送37助攻冠軍賽拔頭籌

T1聯盟總冠軍賽今天於新莊體育館點燃戰火，由例行賽戰績龍頭新北中信特攻出戰台南台鋼獵鷹，特攻在林韋翰繳出11分、12助攻、9籃板準大三元領軍下，團隊共送出37次助攻，最終特攻就以117：110在總冠軍賽拔得頭籌。

在季後賽首輪以直落三橫掃太陽的特攻，今天起將與獵鷹展開7戰4勝制冠軍賽，兩隊也展開一場激烈的拉鋸戰，例行賽6度交手都取勝的特攻，上半場就在團隊15次助攻的加持下，取得10分領先。

不過首輪歷經5場苦戰後勝出的獵鷹，今天也進行變陣登錄小洋將威樂斯取代布拉，雖然整場比賽都處於落後劣勢，但本土雙箭頭簡偉儒、胡凱翔今天也有亮眼表現，兩人在前三節打完後得分都已經來到雙位數，幫助獵鷹一路緊咬比分不放。

第四節開節特攻林秉聖三分球命中後，特攻一度將差距擴大到14分，但阿修羅、胡凱翔隨後也補上兩記冷箭止血，比賽最後5分52秒，獵鷹靠著谷毛唯嘉、胡凱翔的接連快攻取分，追到9分差距，但阿巴西的三分球加上金恩的爆扣再度澆熄獵鷹反撲氣燄，最終特攻就以7分差距拿下勝利，系列賽取得1：0領先。

特攻今天以共6人得分來到雙位數，團隊共送出37次助攻，其中林韋翰繳出11分、12助攻、9籃板準大三元，克利斯、阿巴西、金恩得分也都在20分以上，至於獵鷹則以阿修羅的23分表現最佳。