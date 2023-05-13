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T1聯盟／總冠軍賽今燃戰火 霍華德獲年度最佳外援
T1聯盟總冠軍賽將在今天點燃戰火，昨天新北中信特攻與台南台鋼獵鷹也相繼到新莊體育館進行最後練球，儘管雙方今年在例行賽6度交手都由特攻拿下勝利，但特攻總教練李逸驊直言，例行賽交手僅供參考，他也希望陣中幾名老經驗球員能扮演穩定軍心角色，讓年輕球員盡快適應冠軍賽節奏。
今年以例行賽龍頭之姿晉級季後賽的特攻，在首輪以3：0橫掃太陽後將與和海神苦戰5戰後晉級的獵鷹爭冠，雙方今年例行賽6度交手特攻雖然成功橫掃對手，但在昨天冠軍賽前練球時總教練李逸驊就直言，例行賽對戰僅供參考，「我們擬定了一些新的戰術，希望能展現出來。」
此外，去年先後離開PLG台北富邦勇士，並分別加盟T1聯盟新北中信特攻與台南台鋼獵鷹的曾文鼎與簡偉儒，將在今天T1聯盟冠軍賽中交鋒，而系列賽獲勝的一方也將成為史上首位在SBL、PLG與T1聯盟中皆奪下冠軍的球員。
T1聯盟昨天也公布2022-23賽季年度最佳外援獲獎名單公布，桃園永豐雲豹霍華德場均貢獻23.2分、16.2籃板、5助攻、1.2阻攻，以31.2超高效率值演出奪得。
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