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T1聯盟／拚3聯盟奪冠第1人 曾文鼎、簡偉儒平常心應對

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
曾文鼎曾代表SBL裕隆、PLG富邦勇士6度奪冠。記者余承翰／攝影
曾文鼎曾代表SBL裕隆、PLG富邦勇士6度奪冠。記者余承翰／攝影

在去年先後離開PLG台北富邦勇士，並分別加盟T1聯盟新北中信特攻與台南台鋼獵鷹的曾文鼎與簡偉儒，將在明天登場的T1聯盟冠軍賽中交鋒，而系列賽獲勝的一方也將成為史上首位在SBL、PLG與T1聯盟中皆奪下冠軍的球員，不過對於這樣的特殊成就，兩人都強調將會平常心應對。

38歲的曾文鼎過去在效力SBL裕隆時期曾幫助球隊拿下4座冠軍，旅外返台加入富邦勇士後更是成為球隊2連霸功臣，而本季轉披特攻戰袍後再次隨隊挺進冠軍賽，對於有望成為首位橫跨3聯盟都奪冠的球員，曾文鼎在今天練球後表示，「如果真的能夠拿到一定很棒，因為每一年大家都在追求冠軍，這也是我們一同的目標，但冠軍是要靠團隊一起達成。」

至於簡偉儒則是曾在2018年跟隨璞園拿下SBL第15季總冠軍，之後也參與了富邦勇士在PLG的二連霸，去年他則是轉戰獵鷹並且同樣闖進到冠軍賽，談到有望創下台灣籃壇的新里程碑，他則說：「其實我有注意到這件事，不管在哪個階段奪冠都是與眾不同的成就，希望接下來能繼續在場上跟鼎哥好好切磋，我們對於總冠軍賽也是很有信心。」

除了有本土球員橫跨3聯盟闖進冠軍賽的紀錄外，曾在2017年幫助SBL達欣奪冠的布拉，去年則是代表PLG攻城獅打冠軍賽，不過在年底與攻城獅結束合作關係後他也加盟獵鷹，成為獵鷹打進冠軍賽的重要成員。

談到在台灣籃壇的3個聯盟都曾隨隊打進總冠軍賽，布拉則直言相當榮幸：「我覺得我很幸運，一直都能夠加入很棒的球隊並且有好的隊友，但我只是球隊中的一塊拼圖，很開心在台灣有如此成功的生涯。」

簡偉儒過去在SBL璞園、PLG富邦勇士都曾拿下冠軍。記者余承翰／攝影
簡偉儒過去在SBL璞園、PLG富邦勇士都曾拿下冠軍。記者余承翰／攝影

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