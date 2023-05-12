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SBL／裕隆取得冠軍戰首勝 台銀帶王男桂戰袍出賽
第20季SBL冠軍戰昨天在板橋體育館點燃戰火，台銀板凳區椅子上掛著一件印著「王男桂」的紅色戰袍，衛冕軍帶著昔日戰友精神一起挑戰SBL連霸，台銀總教練陳國維語帶哽咽說：「兩年前的季後賽，他也有帶學生來，相信他今天也有來。」
來自宜蘭的退役射手王男桂上月底在國道車禍驟逝，他曾效力米迪亞、金門酒廠、台灣銀行等隊，第10季奪下三分球大賽冠軍就是身穿台銀戰袍，昔日「宜中四劍客」同窗陳國維現正是台銀總教練。昨天第20季SBL冠軍戰開打前一天，陳國維和台銀教練團和多位球員才去宜蘭送好友最後一程。
王男桂離開後，台銀例行賽尾聲就將王男桂球衣放在球員席，陳國維說：「意外發生後，教練團就開會一起討論，想讓他陪著我們走過這個賽季。」結果昨首戰，裕隆77：62奪勝，第2戰將於明晚6點登場。
WSBL冠軍戰同日開戰，衛冕軍國泰在「小丁」林育庭24分領軍下，以82：69力退台元。
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