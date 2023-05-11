SBL／洋將夏普「雙20」 裕隆退衛冕軍台銀開紅盤
第20季SBL冠軍戰今天登場，衛冕軍台灣銀行和老牌勁旅裕隆上演爭冠戲碼，裕隆在洋將夏普32分、20籃板「雙20」領軍下力壓衛冕軍，以77：62在5戰3勝系列賽開出紅盤。
去年SBL冠軍戰受新冠肺炎影響取消，以例行賽排名作為最後排名，龍頭台銀獲得隊史第一座SBL總冠軍；今年SBL冠軍戰恢復舉行，例行賽排名第2的台銀先在挑戰賽擊敗排名第3的台啤，和例行賽龍頭裕隆會師冠軍戰。
冠軍戰今天在板橋體育館登場，台銀36歲老將「喇叭」張博勝連進2記三分球，個人連拿8分，助隊開賽以9：9緊咬裕隆，首節也以14：16咬住比分，但第二節台銀僅拿10分，讓裕隆帶著37：24領先進入下半場
台銀第三節進攻回神，洋將瑪哈尼單節11分帶動下，差距縮小到個位數，潘祥偉3罰俱中後更追到50：55，但裕隆洋將夏普連罰帶投連拿3分，周暐宸再補中距離，三節打完裕隆仍握有60：50領先。
夏普和周暐宸第四節的連續進球讓裕隆領先維持兩位數，最終就以77：62帶走勝利。
夏普32分是全場最高，另抓下20籃板，斑霸和周暐宸各12分，台銀以洋將瑪哈尼23分、13籃板最佳，張博勝12分是本土唯一得分兩位數的球員。
冠軍系列賽採5戰3勝制，第2戰將於周六下午3點舉行，第3戰周日下午3點登場，若有第4戰和第5戰將於下周末舉行。
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