籃球／霍華德與啦啦隊拍廣告 美媒讚魔獸在台灣過快樂生活

聯合新聞網／ 綜合報導
即使霍華德的T1賽季已經結束，霍華德在台的熱力依舊不減。 記者陳正興／攝影
即使霍華德的T1賽季已經結束，霍華德在台的熱力依舊不減。 記者陳正興／攝影

「魔獸」霍華德來台後話題不斷，即使他的T1賽季早已結束，選擇留在台灣的他還是行程滿檔。不僅現身各大場合，甚至連綜藝節目都能參一咖。近期霍華德在抖音上釋出與美女啦啦隊拍攝廣告的片段，更在影片中寫道「我甚至不想再說英文啦！」，此舉再次引起外媒討論。

霍華德自從來台後，親民的個性讓他在台粉絲數量水漲船高，所到之處都會引起討論及球迷追星，可謂是颳起了「魔獸旋風」。除此之外，他也受到許多代言合作的邀請，前陣子更與副總統賴清德合作拍攝「來去總統府住一晚」宣傳影片。

近期霍華德接下了麻將桌的代言，與啦啦隊合拍影片的他看起來相當高興，甚至在影片中寫下「我甚至不想再說英文啦！」，他也另外發推特，提到現在只想享受當下，選擇散播愛而不是仇恨。而美媒《Bleacher Report》也轉發了這部影片，並表示「霍華德正在台灣過這輩子最快樂的生活」。

在貼文下也引來許多美國網友留言，表示「很替他高興」、「生活就是待在被愛跟欣賞的地方」，也有人酸言酸語說「布魯克斯(Dillon Brooks)很快就會過去了」。

霍華德 啦啦隊

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