T1聯盟／連莊年度第一隊殊榮 海神布銳克曼：感謝神隊友

高雄全家海神職業籃球隊當家控球布銳克曼，連兩年獲選年度第一隊殊榮。布銳克曼感謝媒體以及神隊友這一季以來對他及海神隊的支持與肯定，並歸功教練團與隊友的信任。

布銳克曼是T1聯盟元年年度最佳外援與年度助攻王，聯盟單場21次助攻紀錄至今仍高懸。他本季場均9.6助攻高居聯盟第二，攻下16.1分、6.4籃板，場均2抄截居聯盟第五，三分球命中數74顆位居聯盟第四，是帶領高雄全家海神隊挺進季後賽的定海神針。

布銳克曼表示，「很榮幸能夠再度獲選T1聯盟年度第一隊，感謝這一季以來，每一位神隊友對我以及海神隊的支持與鼓勵，也要感謝教練團以及隊友的信任，讓我在場上得以發揮所長。」