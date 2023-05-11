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T1聯盟／「魔獸」霍華德領銜 獲選年度第一隊

聯合新聞網／ 綜合報導

T1聯盟提供
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台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季年度第一隊名單揭曉，由台灣啤酒英熊蔣淯安、新北中信特攻林韋翰、阿巴西、桃園永豐雲豹霍華德(Dwight Howard)與高雄全家海神布銳克曼(Jason Brickman)五人獲得殊榮，共同組成T1聯盟年度最強陣容。

年度第一隊的後場組合由特攻林韋翰、海神布銳克曼與英熊蔣淯安三位頂級後衛共同搭起「神級」連線。三人場均助攻數分別為10次、9.6次與6.3次，攻佔本賽季數據榜前三位；而蔣淯安場均16.8分、布銳克曼場均16.1分，更排在後場球員第二與第三名。三位後場指揮官都兼具穩定軍心發動攻勢的能力，也保有攻破防線的突破能力，各具特色的球風，也累積不少死忠粉絲。

前場球員則是特攻阿巴西與雲豹霍華德入選。前者台灣黑豹場均18.9分為本土得分王，本季更達成千分紀錄，後者超人霍華德場均23.2分、效率值31.2，分別排名全聯盟第五與第二，在在展現兩人的宰制能力。

票數方面，林韋翰與阿巴西獲得專業籃球記者的全數支持，蔣淯安也拿下24票高票，霍華德拿下15票，布銳克曼則是獲得12票。 另外蔣淯安、阿巴西與布鋭克曼三人都是連續兩季入選年度第一隊陣容。

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