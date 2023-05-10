台灣籃球名人堂專題講座2.0 中華隊教練桑茂森闡述努力終身學習重要性

中華男籃隊新科總教練桑茂森充滿了感恩，從田徑場跨進籃球場，一路貴人提點，10日和世新學子分享幸福的課題，鼓勵年輕人口袋裡多裝點籌碼，這樣面臨選擇時就比較幸福。

看似木訥的桑爸，和活潑的世新同學見招拆招，完成了跨世代論壇，大家在滿臉笑意中棋逢對手，不管是中華男籃怎麼選國手，還是桑爸以前交過幾個女朋友，都讓這場「我的籃球人生」專題講座2.0留下鮮明的紀錄。

桑茂森從小家住觀音山麓，也從小就擅於跑步，沒想到當年一步步的跑，汗水一滴滴的流，卻創造了他在籃球場的價值；當兵時去參加國軍運動會田徑賽，被吳相臣上校看到他的身高，轉介到飛駝籃球隊，張克佑教練才發現他不會打籃球，從基本動作教練並定位他是防守大將，而造成日後中華職籃CBA連續兩年的最佳防守球員，也因此戰神隊友可以靠他的防守及籃板增加更多機會，甚至可說球隊許多的攻勢都從桑茂森開始。

回首來時路，桑茂森說自己是老派作風，很專注在和人的溝通，但是又怕自己跟不上時代，所以雖然讀書很頭痛，還是自我勉勵一直學習，在學校的學習經過二十多年告一段落，而生活和社會裡的學習仍舊是終身的課題，他從球員退休轉換到教練的軌道，就花了6年以上時間摸索，並請教前輩、隊友甚至後輩，希望年輕學子也要多學習，身上的本錢多了，自己人生的選擇也就更順利了。

5月31日在新北市輔仁大學，由傑出校友陳順祥開講，是籃球名人專題講座2.0的第七場，和大家分享射手生涯不是夢，仍由社團法人台灣籃球名人堂協會策劃主辦。