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PLG／曼尼高大三元 國王擊敗攻城獅
台灣職籃P. LEAGUE+新北國王今天在主場例行賽最終戰，靠著洋將曼尼高繳出26分、16籃板、10助攻「大三元」成績，率隊以104比95擊退來訪的新竹街口攻城獅。
新北國王在確定以例行賽第一進軍季後賽後，今天在主場新莊體育館迎戰新竹街口攻城獅，而攻城獅的傷兵田浩、蕭順議則在此役歸隊。
國王隊面對已無緣季後賽的攻城獅，上半場最多領先20分，而攻城獅靠著高國豪挺身而出，半場結束將落後差距縮小至12分差。
洋將班尼特（Anthony Bennett）第3節單節獨攬10分，率領攻城獅繼續吹起反攻號角，一度追成僅剩8分差，而國王隊楊敬敏單節飆進3顆三分球、攻下14分，力阻對手拉近差距，國王隊帶著9分領先進入決勝節。
國王隊決勝節由洋將曼尼高（Kenny Manigault）繼續搶分，搭配洪志善在外線開火。國王隊在比賽倒數3分鐘，眼看著領先近20分，陸續換上板凳球員李威廷、高承恩磨練，而高承恩在倒數2分18秒時抄截後傳球給隊友，並在李威廷助攻下，投進生涯第一顆球，場邊隊友和球迷隨即熱烈歡呼，最終國王以9分差收下勝利。
國王隊曼尼高此役16投10中，攻下26分，另有16籃板、10助攻，而洋將牧倫斯（Byron Mullens）、楊敬敏各得16分。攻城獅高國豪拿下全隊最高22分，外線手感不錯，7次出手、命中4球。
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