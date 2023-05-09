籃球／CBA球星陳盈駿合約到期態度開放 不排除返台打球

效力於CBA的台灣兩大球星陳盈駿、林庭謙，今天舉行返台記者會，2人在這個賽季都繳出亮眼成績單，而將滿30歲、合約又將到期的陳盈駿說：「回台灣打球我持開放態度。」

效力於中國籃球聯賽（CBA）廣州龍獅的陳盈駿，在這場賽季繳出16.7分、4.5籃板、6.7次助攻，還入選CBA全明星賽，而他和龍獅的合約到今年7月為止，若要續約，將可拿到聯賽協議後的頂薪。

下個月就滿30歲的陳盈駿在接受媒體聯訪時坦言：「我才剛回台灣2個星期，還處於放空的狀態，但不諱言，以我的年紀，加上我的家人、朋友、老婆都在台灣，這確實會影響我決定下一季要去哪裡打球。」

上個賽季CBA頂薪球員年薪約600萬人民幣（約2700萬台幣），若台灣真有球隊要搶人，勢必無法低於這個價錢太多。

陳盈駿說：「這段時間我也是會跟所有球隊保持接觸，就是持開放的態度，再多聽看看家人和經紀公司的建議。」

陳盈駿這次返台，也將持續原本就有的偏鄉關懷活動，將以實際行動下鄉和偏鄉小孩進行籃球互動。他說：「我一直都希望可以在有能力的時候幫助更多的人，這也是我每年在休季期間回台灣一定要做的事情。」

今年在台灣職籃掀起熱潮的「林書豪旋風」，過去在廣州龍獅也當過陳盈駿隊友，提到這位老大哥，陳盈駿滿是感謝：「我一直都有關注他的球賽，不論場內場外他都給我很多幫助，尤其是身為控球後衛時，對於場上和戰術的細節部分，豪哥真的沒話說。」

陳盈駿也透露，前天有跟林書豪見面，都是聊天話家常居多，也邀請我去P.LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人的主場看球。

陳盈駿笑說：「看到豪哥回台灣後的表現，我真的很替他開心，說真的，他已經不需要在球場上證明什麼了，但他總是想要不斷的挑戰自我，所以才能把球隊一路帶往季後賽之路。」