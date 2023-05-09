快訊

馬祖莒光又缺物資已三周沒運補 居民頻喊：實在受不了

代「大小姐」擋疫苗？ 李大維反擊這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

T1聯盟／魔獸所屬雲豹隊傳勞資糾紛 職籃球員工會發聲明了

聯合新聞網／ 綜合報導
霍華德。 中央社
霍華德。 中央社

T1聯盟桃園永豐雲豹隊去年11月重金找來NBA球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)助拳，引發大批球迷關注，但例行賽打出墊底戰績，無緣季後賽。最近又傳出與球員發生勞資糾紛，對此台北市職業籃球員職業工會今天也發布聲明，呼籲球隊尊重合約精神。

工會聲明指出，自雲豹出現勞資糾紛後，即與全數球員建立聯繫管道，並同步向聯盟知會本案狀況。工會將持續提供相關諮詢協助外，也將與勞動主管機關共同合作，必要時依據勞資爭議處理法與勞動事件法尋求紛爭的解決。

工會也強調：「職業運動之核心價值即為對合約精神的尊重，自職籃各聯盟成立以來，面對調整隊形或戰力不符等狀況，多數球團均能秉持合約精神，即便提前中止合作關係仍善盡履約責任。但部分球團各種試圖片面解釋、更動內容或提前終止合約的作法，本會認為不僅不利於球團形象建立，同時也會降低球迷、球員對於聯盟、球團穩健運作的信賴。」

工會表示自成立1年多以來，已協助各聯盟球員處理數件勞資爭議。呼籲各球團在勞資關係處理上務必請尊重合約精神，並且避免透過施壓、威脅等方式片面要求更改合約。期盼更多球員加入工會，透過團結權讓工會能成為球員彼此的後盾，共同維護台灣籃球得來不易的勞動環境。

據《壹蘋新聞網》報導，目前雲豹約有7名球員面臨合約狀況，T1聯盟和工會保持聯絡，密切了解中。

相關新聞

T1聯盟／魔獸所屬雲豹隊傳勞資糾紛 職籃球員工會發聲明了

T1聯盟桃園永豐雲豹隊去年11月重金找來NBA球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)助拳，引發大批球迷關注，但例行賽打出墊底戰績，無緣季後賽。最近又傳出與球員發生勞資糾紛，對此台北市職業籃球

籃球／CBA球星陳盈駿合約到期態度開放 不排除返台打球

效力於CBA的台灣兩大球星陳盈駿、林庭謙，今天舉行返台記者會，2人在這個賽季都繳出亮眼成績單，而將滿30歲、合約又將到期...

PLG／鋼鐵人最後主場周 最大獎送林書豪親簽球衣

為季後賽最後努力的高雄17直播鋼鐵人隊，球團宣布本周主場將舉辦「鐵定有你」感謝祭主題周，感謝球迷本季陪著鋼鐵人四處征戰，...

T1聯盟／「拉拉山三塔」發威 獵鷹退衛冕軍海神闖進冠軍賽

T1聯盟第二年爭冠組合昨天出爐，上季「爐主」台南台鋼獵鷹昨在「拉拉山三塔」布拉、德古拉和阿修羅聯手轟下69分，加上新秀韓...

T1聯盟／總冠軍賽全新組合 特攻、獵鷹周六開戰

T1聯盟第二年的總冠軍賽組合今天出爐，上季戰績墊底的台南台鋼獵鷹驟死戰以105：99力退衛冕軍高雄全家海神，勇闖總冠軍戰...

T1聯盟／獵鷹粉碎海神連霸夢 上季爐主闖總冠軍賽

T1聯盟衛冕軍高雄全家海神和台南台鋼獵鷹今天進行「驟死戰」，獵鷹菜鳥韓杰諭第三節扮演奇兵，單節11分助隊逆轉，加上獵鷹「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦