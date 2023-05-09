T1聯盟／魔獸所屬雲豹隊傳勞資糾紛 職籃球員工會發聲明了

T1聯盟桃園永豐雲豹隊去年11月重金找來NBA球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)助拳，引發大批球迷關注，但例行賽打出墊底戰績，無緣季後賽。最近又傳出與球員發生勞資糾紛，對此台北市職業籃球員職業工會今天也發布聲明，呼籲球隊尊重合約精神。

工會聲明指出，自雲豹出現勞資糾紛後，即與全數球員建立聯繫管道，並同步向聯盟知會本案狀況。工會將持續提供相關諮詢協助外，也將與勞動主管機關共同合作，必要時依據勞資爭議處理法與勞動事件法尋求紛爭的解決。

工會也強調：「職業運動之核心價值即為對合約精神的尊重，自職籃各聯盟成立以來，面對調整隊形或戰力不符等狀況，多數球團均能秉持合約精神，即便提前中止合作關係仍善盡履約責任。但部分球團各種試圖片面解釋、更動內容或提前終止合約的作法，本會認為不僅不利於球團形象建立，同時也會降低球迷、球員對於聯盟、球團穩健運作的信賴。」

工會表示自成立1年多以來，已協助各聯盟球員處理數件勞資爭議。呼籲各球團在勞資關係處理上務必請尊重合約精神，並且避免透過施壓、威脅等方式片面要求更改合約。期盼更多球員加入工會，透過團結權讓工會能成為球員彼此的後盾，共同維護台灣籃球得來不易的勞動環境。

據《壹蘋新聞網》報導，目前雲豹約有7名球員面臨合約狀況，T1聯盟和工會保持聯絡，密切了解中。