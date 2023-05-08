CBA／陸媒爆劉錚將重返台籃 確定不與上海隊續約

「台灣小飛人」劉錚與CBA上海大鯊魚的合約即將到期，大陸媒體指出雙方確定不會續約，劉錚為了陪伴家人，將返台加盟台灣職業隊。

據陸媒《新浪體育》報導，劉錚去年就曾和上海提解約，球團極力慰留，才決定再戰一季。如今雙方合約到期，他決定不續約，為陪伴家人，下季將回台灣打球。

現年32歲的劉錚2016年助SBL台啤隊奪冠，隨後轉戰CBA替浙江廣廈隊效力4季，2020年和上海簽下「2+1」合約，本季則繳出場均10.7分、5籃板、3.6助攻及2.5抄截，是球隊不可或缺的主力球員。

值得一提的是，上海隊季後賽首輪面對江蘇隊時，爆發假球風波。中國籃協調查後認定「消極比賽情況屬實」，對兩隊做出4大懲處，包含核減球隊聯賽經費5百萬人民幣，這可能導致球隊出現大改組。

劉錚去年5月就曾被爆料向上海提離隊要求，但當時經紀公司闢謠此事。他去年曾在記者會表示，生涯後期才會考慮回台，他的想法是否改變，尚未有進一步消息。