快訊

星宇首批188名旅客下午將返台 傳延後起飛「不給食物」

上班得穿包裙！男友堅持「絲襪加穿安全褲」 妹子崩潰：會感染

獨／星宇302名旅客受困 專家指1決定可翻轉失控骨牌效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／林書豪做公益主場每投進3分球 中華機械捐7777元

中央社／ 台北7日電
「2023中華機械ｘ林書豪公益記者會」7日上午在中華機械關渡總公司舉行，台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人球星林書豪（前）出席，現場小秀身手。 中央社
「2023中華機械ｘ林書豪公益記者會」7日上午在中華機械關渡總公司舉行，台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人球星林書豪（前）出席，現場小秀身手。 中央社

PLG高雄17直播鋼鐵人球星林書豪今天聯手中華機械出席公益活動，在本季剩餘的2場鋼鐵人主場，只要林書豪投進一記3分球，中華機械就捐新台幣7777元給世界展望會的「籃海計畫」。

正在為季後賽打拚的P. LEAGUE+職籃聯盟高雄17直播鋼鐵人，目前戰績16勝22敗，落後排名第4的福爾摩沙夢想家還有1.5場勝差，而本季夢想家還有1場比賽、鋼鐵人則還有2場主場賽事，季後賽還未絕望。

依照PLG賽事辦法規定，若2隊例行賽戰績相同，而彼此之間的對戰成績又相同的情況下，將進一步比較得失分。

林書豪昨天對台北富邦勇士完成連續3場大三元後，今天出席活動略顯疲態，但提到能做公益，林書豪就很開心地在記者會上說：「每個人的工作很重要，但在工作之餘能幫助做公益就更加重要。」

林書豪攜手中華機械，在PLG的4、5月鋼鐵人主場比賽，每投進一球就捐出7777元。截至今天為止，林書豪在4場比賽投進9記3分球，合計應捐出6萬9993元，而中華機械今天直接加碼至7萬7777元。

從去年開始，中華機械和世界展望會合作，持續捐款支持「籃海計畫」，和台灣在地教練合作，為弱勢青少年成立籃球隊，希望以運動專業培訓為主軸，打造青少年共學的團體生活。

世界展望會會長李紹齡在記者會上表示：「這些弱勢青少年基本上都無法負擔教科書費用和上學費用，因此這個藍海計畫，不但讓青少年們可以完成學業，也能因為籃球比賽和活動，健全發展身心。」目前籃海計畫已在全台7個縣市成立10支球隊，並且舉辦聯賽。

雖然身兼公益大使，但林書豪笑說：「自己不會改變原本的打球方式，也不會因為可以捐款做公益就刻意增加3分球的出手次數，還是會用原本的打球方式來幫助球隊，如果可以把握空檔投進3分球當然是更好了。」

林書豪

延伸閱讀

PLG／賽前與魔獸擁抱致意 林書豪：他說明年想回來打球

PLG／魔獸觀戰林書豪飆大三元 鋼鐵人拚季後賽續命

PLG／霍華德親臨現場看林書豪比賽 兩人賽前相擁敘舊

NBA／「沒奪冠就被解雇」 里拉德、林書豪聲援布丹霍澤

相關新聞

PLG／林書豪做公益主場每投進3分球 中華機械捐7777元

PLG高雄17直播鋼鐵人球星林書豪今天聯手中華機械出席公益活動，在本季剩餘的2場鋼鐵人主場，只要林書豪投進一記3分球，中...

PLG／賽前與魔獸擁抱致意 林書豪：他說明年想回來打球

在結束於T1聯盟的賽季後，NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在今天現身和平籃球館觀賞台北富邦勇士與高...

PLG／魔獸觀戰林書豪飆大三元 鋼鐵人拚季後賽續命

PLG季後賽最後一張門票將由台新夢想家與高雄17直播鋼鐵人隊進行爭奪，並且邁入白熱化階段，今天兩隊在先後出賽下，夢想家先...

PLG／霍華德親臨現場看林書豪比賽 兩人賽前相擁敘舊

高雄鋼鐵人作客富邦勇士之戰，這是林書豪再次與林志傑在例行賽最後一次對決，鋼鐵人非贏不可才保有季後賽希望，而場邊也出現一貴客，已結束T1聯盟賽季的「魔獸」霍華德現身場邊觀戰，兩人也相擁寒暄！ 霍華

台灣籃球名人堂專題講座2.0 中華男籃總教練桑茂森10日世新舍我樓開講

社團法人台灣籃球名人堂協會策劃主辦的籃球名人專題講座2.0，第六場將於5月10日邀請中華男籃總教練桑茂森於世新大學(舍我樓1樓) 教室開講。 桑茂森，家世背景極為特殊，其父來自內蒙古(察哈爾省)

PLG／盧峻翔飆生涯新高32分 領航猿橫掃攻城獅晉季後賽

在只要贏球就能取得季後賽門票的情況下，桃園璞園領航猿今天作客新竹街口攻城獅主場，在盧峻翔單場投進5顆三分球進帳生涯新高3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦