PLG／林書豪做公益主場每投進3分球 中華機械捐7777元

PLG高雄17直播鋼鐵人球星林書豪今天聯手中華機械出席公益活動，在本季剩餘的2場鋼鐵人主場，只要林書豪投進一記3分球，中華機械就捐新台幣7777元給世界展望會的「籃海計畫」。

正在為季後賽打拚的P. LEAGUE+職籃聯盟高雄17直播鋼鐵人，目前戰績16勝22敗，落後排名第4的福爾摩沙夢想家還有1.5場勝差，而本季夢想家還有1場比賽、鋼鐵人則還有2場主場賽事，季後賽還未絕望。

依照PLG賽事辦法規定，若2隊例行賽戰績相同，而彼此之間的對戰成績又相同的情況下，將進一步比較得失分。

林書豪昨天對台北富邦勇士完成連續3場大三元後，今天出席活動略顯疲態，但提到能做公益，林書豪就很開心地在記者會上說：「每個人的工作很重要，但在工作之餘能幫助做公益就更加重要。」

林書豪攜手中華機械，在PLG的4、5月鋼鐵人主場比賽，每投進一球就捐出7777元。截至今天為止，林書豪在4場比賽投進9記3分球，合計應捐出6萬9993元，而中華機械今天直接加碼至7萬7777元。

從去年開始，中華機械和世界展望會合作，持續捐款支持「籃海計畫」，和台灣在地教練合作，為弱勢青少年成立籃球隊，希望以運動專業培訓為主軸，打造青少年共學的團體生活。

世界展望會會長李紹齡在記者會上表示：「這些弱勢青少年基本上都無法負擔教科書費用和上學費用，因此這個藍海計畫，不但讓青少年們可以完成學業，也能因為籃球比賽和活動，健全發展身心。」目前籃海計畫已在全台7個縣市成立10支球隊，並且舉辦聯賽。

雖然身兼公益大使，但林書豪笑說：「自己不會改變原本的打球方式，也不會因為可以捐款做公益就刻意增加3分球的出手次數，還是會用原本的打球方式來幫助球隊，如果可以把握空檔投進3分球當然是更好了。」