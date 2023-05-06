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PLG／霍華德親臨現場看林書豪比賽 兩人賽前相擁敘舊

聯合新聞網／ 綜合報導
魔獸親臨現場看林書豪打球，兩人賽前相見歡。 截圖自直播畫面
魔獸親臨現場看林書豪打球，兩人賽前相見歡。 截圖自直播畫面

高雄鋼鐵人作客富邦勇士之戰，這是林書豪再次與林志傑在例行賽最後一次對決，鋼鐵人非贏不可才保有季後賽希望，而場邊也出現一貴客，已結束T1聯盟賽季的「魔獸」霍華德現身場邊觀戰，兩人也相擁寒暄！

霍華德是在P聯盟執行長「黑人」陳建州陪同下，到和平體育館觀看勇士與鋼鐵人之戰，並且與林書豪爸媽在同個座位區、一起欣賞林書豪的比賽。事實上先來台打職籃的「魔獸」曾向林書豪喊話，一起來T1聯盟奮戰，不過兩人這回卻先是在P聯盟賽事中相見。

林書豪賽前也特地走向場邊與霍華德寒暄致意，兩人有簡短交談，展現好交情，引起媒體與現場球迷關注。

霍華德目前已結束賽季無約在身，球迷或許會期待下一季兩人能繼NBA2013-14賽季在火箭當隊友後，再次一起攜手打球。

林書豪 霍華德 富邦勇士 高雄鋼鐵人

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