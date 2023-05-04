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T1聯盟／兩戰贏了75分 中信特攻再勝太陽搶先聽牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿巴西拿下15分、5籃板、3抄截幫助特攻取得系列賽聽牌優勢。
阿巴西拿下15分、5籃板、3抄截幫助特攻取得系列賽聽牌優勢。

在系列賽首戰於主場大勝台中太陽48分後，新北中信特攻今天客場作戰依舊打得對手毫無招架之力，在首節就狂飆37分、領先超過20分下，最終特攻就以110：83再度大勝太陽，系列賽也取得2：0聽牌。

特攻在與太陽的系列賽首戰就展現強大的攻守能力，不僅全隊6人得分上雙，還將太陽總得分壓制在78分，其中進攻火力強大的洋將萊斯全場僅拿下13分，讓比賽毫無懸念的以48分差距分出勝負。

而今天的第二戰移師太陽主場舉行，但賽況一面倒的局勢依舊沒有太大改變，首節特攻就發動猛烈攻勢，該節就有8人有得分紀錄，反觀太陽依舊無法突破對手防線，首節19次出手僅命中4球，其中包括三分線10投1中，完全無法佔有主場優勢，首節打完特攻就取得23分領先。

儘管第二節太陽進攻火力甦醒單節進帳33分，打出系列賽前兩戰內容最佳的一節，不過在防守端依舊拿特攻多點開花的攻勢沒轍，上半場打完特攻依舊保有18分領先。

下半場太陽的進攻再度出現當機的狀況，兩節得分都不到20分，最終特攻也再以27分差距勝出，在前兩戰、8節賽事中太陽就有6節得分在20分以下，攻勢無法串連成為兩場比分懸殊的最大關鍵。

特攻今天共6人得分來到雙位數，其中阿巴西拿下15分、5籃板、3抄截，謝亞軒與林秉聖也都有13分進帳，至於以雙洋將萊斯、莫爾特里分別攻下21分與20分最佳，本土球員部分僅有蘇奕晉拿下10分得分上雙。

新北中信特攻 謝亞軒 阿巴西

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