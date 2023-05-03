T1聯盟／布拉批評裁判收到罰單 獵鷹球團回應：深感遺憾

台鋼獵鷹洋將布拉日前為了隊友阿修羅抱屈，在個人社群媒體上批評裁判，結果遭到T1聯盟罰款，多次收到聯盟罰單的獵鷹球團也決定不忍了做出回應，認為聯盟從未針對裁判尺度做出改進，只是一味開罰球團與球團，獵鷹為了大局只能同意繳交罰金，但不代表同意聯盟看法。

此外針對布拉收到罰單，獵鷹球團表示會繼續力挺球員，並強調至本季快結束還得面對如此不公，聯盟無法給予改進與協助，不斷開罰各球團掩蓋無法改進之事實，深感不公與遺憾。

獵鷹球團聲明：