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PLG／連兩戰繳大三元 林書豪連5周獲選MVP

中央社／ 台北3日電
林書豪連5周獲選單周MVP。 截圖自鋼鐵人粉絲團
林書豪連5周獲選單周MVP。 截圖自鋼鐵人粉絲團

台灣職籃PLG高雄17直播鋼鐵人球星林書豪4月30日出戰新北國王，繳出37分、14籃板、12助攻，連2場大三元，連5週獲選MVP，林書豪將率領鋼鐵人續拚季後賽門票。

台灣職籃P.LEAGUE+（簡稱PLG）林書豪加盟鋼鐵人以來，球隊戰績一飛沖天，不但擺脫墊底，還有機會前進季後賽。

鋼鐵人4月30日與新北國王交手，以100比104落敗，林書豪攻下37分，另有14籃板、12助攻，連續2場締造大三元紀錄。

儘管鋼鐵人中斷8連勝，但林書豪表現依舊受球迷青睞，PLG聯盟今天宣布，林書豪以總得票1664票，擊敗效力於國王隊、弟弟林書緯，連5週獲得單週最有價值球員（MVP）獎項肯定。

PLG聯盟取例行賽前4名隊伍晉級季後賽，在國王隊、台北富邦勇士前進季後賽後，暫居第3的桃園璞園領航猿最快5日有機會成為第3支挺進季後賽的隊伍。

暫居第5的鋼鐵人目前還剩3場例行賽，與第4的福爾摩沙台新夢想家之間仍有1.5場勝差，除了靠其他球隊扳倒夢想家外，鋼鐵人也得全力搶勝。

鋼鐵人6日將作客台北和平籃球館出戰勇士隊，13日回到主場高雄後迎接來訪的領航猿，14日例行賽最終戰將與夢想家碰頭。

林書豪

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