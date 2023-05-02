PLG／傳遞對多元族群的尊重 攻城獅首推「DV彩虹日」

新竹街口攻城獅將於5日對戰桃園璞園領航猿，由攻城獅與台灣機能運動潮流品牌DA VILLAGE合作舉辦「DV彩虹日」，這也是國內職籃首次彩虹主題日，攻城獅球團盼透過職籃賽事傳達對多元族群的友善、包容與尊重，球團也特別邀請中醫大病童到場觀賽，希望能透過籃球讓孩童們感受到更多溫暖與關懷。

攻城獅球團於竹北落地生根將邁入第三年，球迷組成更是多元，希望能發揮職業球團影響力，透過「彩虹日」主題活動表達對各族群的尊重，不論年齡、性別、職業、性向、信仰，每一位獅紫軍都是攻城獅不可或缺的一份子，歡迎大家一起進場傳遞燦爛彩虹般的正面能量。

攻城獅兩大人氣吉祥物瑞迪與紙箱Uncle將在當日下午5點20分於南門二樓小舞台舉行擁抱會，除此之外，Muse Girls也會在當日下午5點45分參加「幸運輪盤互動遊戲」，獅紫軍可透過幸運輪盤決定你與女孩的互動任務，只要購入彩虹主題球衣就有機會參加賽前Muse Girls活動。

攻城獅球團於首屆彩虹主題日推出多款系列商品，包含球衣、電繡短T、零錢包、鑰匙圈，本周末攻城獅球星們將披上彩虹主題球衣，以彩虹漸層為主要設計元素，漸層線由領口、袖口向下延伸至球褲，象徵攻城獅充滿著彩虹般的能量條，期待所有攻城獅球星披上彩虹戰袍後，除了全力追求勝負以外，還能向所有獅紫軍傳達超越勝負的價值觀。

攻城獅與知名彩虹市集「基好事吉」首度合作，現場將有20組彩虹攤位進駐主場，除了場外充滿彩虹元素外，攻城獅球團於「DV彩虹日」準備500條彩虹布條作為入場贈品，期待進場獅紫軍們能讓彩虹飄揚在攻城獅主場的各個角落，且節間將舉辦Kiss Cam與愛心Cam活動，Muse Girls也將於賽前帶來精彩的彩虹舞蹈表演，歡迎獅子軍們一起進場傳遞更多愛。