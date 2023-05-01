T1聯盟／特攻20顆三分彈如雨下 季後賽首戰射爆太陽

T1聯盟季後賽，今天進行例行賽排名第一新北中信特攻隊與挑戰賽勝出台中太陽，進行四強賽五戰三勝制第一場交手。特攻展現季賽「王者之姿」，年度MVP熱門人選阿巴西首節就貢獻強大功力，投進兩記三分球帶動全隊攻勢，率領球隊一路領先，上半場特攻就飆進10個三分球，高達四成五的命中率，以68：39取得大幅領先；下半場太陽反攻無力，特攻談笑用兵藉由全場20顆三分球，終場以126：78大勝太陽，第二戰於4日移師太陽隊主場台體大體育館舉行。

特攻在球季就以25勝5負高達八成三的勝率，提前取得排名第一，領先排名第二的獵鷹有六場勝差，這樣的差距讓他們傲視群雄，不過，季後賽他們並沒有掉以輕心，面對上季亞軍台中太陽，季賽就取得5勝1負優勢，加上例行賽主場15場全勝，今天在主場交手太陽仍火力全開，不斷投進三分球，給予對手壓力，拉大領先差距，最終林韋翰破季後賽紀錄送出13次助攻，替補洋將金恩命中五顆三分球攻下全隊最高27分並獲單場MVP，艾德24分，克力斯、林秉聖、謝亞軒均為14分，阿巴西則有12分進帳。

至於太陽雖歷經季後挑戰賽以下剋上打敗排名第四的台啤英熊，但今天迎戰特攻，洋將萊斯在對手防守下得分功力卻難以施展，上半場只進帳9分，主要靠丁聖儒來取分，全隊命中率三成出頭低得可憐，其中三分球出手39次只投進5顆，命中率只有一成五，最終大敗而歸，萊斯仍是得了全隊最高13分，丁聖儒、莫爾特里則各攻下12分。

阿巴西。 T1聯盟提供

艾德。 T1聯盟提供

林韋翰。 T1聯盟提供

T1中信特攻團隊送42次助攻 季後賽48分痛宰太陽

T1季後賽新北中信特攻今天主場迎戰台中太陽，中信特攻發揮驚人的團隊戰力，全場送出42次助攻，加上洋將金恩貢獻27分，終場就以126比78大勝太陽，取得1比0領先。

職業籃球T1聯盟新北中信特攻在本季以25勝5敗搶下例行賽第1，並且締造主場15戰全勝的紀錄。台中太陽經歷了2場和台啤英熊的季後挑戰賽拚博，才順利取得季後賽門票。

比賽開打後中信特攻發揮必勝決心，開賽拉出15比2的攻勢，首節就以37比19遙遙領先，半場結束更以68比39提前讓比賽分出勝負。

中信特攻強調的團隊籃球，讓今天上場的球員人人有功練，出賽的12名球員僅周承睿沒有得分和助攻進帳，其他有6人得分達兩位數，主力球員輕鬆打，出賽時間都在25分鐘以下。

金恩（Nick King）拿下27分、7籃板、7助攻，並成功看守太陽飆分洋將萊斯（Rayvonte Rice），讓例行賽平均30分、季後挑戰賽平均45分的萊斯，今天全場10投2中僅進帳13分。

中信特攻後衛林韋翰僅出賽18分鐘就送出13次助攻，而他上半場就傳出11次助攻，打破聯盟季後賽原有的上半場9次助攻紀錄。

賽後金恩接受現場主持人訪問時說：「自從我們晉級季後賽以來，全隊就是不斷地準備，雖然一開始還不知道季後賽對手是誰，但我們就是專注在自己的球隊上，我們接下來的目標就是只有總冠軍。」（中央社）