T1聯盟／英熊出局蔣淯安感慨發文 網：離開沒未來的球隊吧！

T1聯盟進入季後賽階段，台啤英熊隊日前在季後賽挑戰賽意外遭到例行賽排名第五台中太陽兩戰淘汰出局，經過數日沈澱之後，球隊主將蔣淯安今天在個IG上感慨發文，「最常聽到一句話是，沒關係明年再來！下個賽季再加油！可是⋯⋯我們真的還有很多的明年嗎？」

T1聯盟本季開打第二年，經過各隊30場例行賽之後，如今展開季後賽，上季年度MVP台啤英熊隊蔣淯安，本季無緣再度帶領球隊打進季後賽四強，他發文說：

這個賽季又是個不完美。 從進入SBL一直到現在台啤英熊，我總是每年的告訴自己，一年一定要比一年來的更進步，不論是助攻、組織、命中率、失誤率等等，每年給自己更往前一步，不斷進步，不能夠原地踏步。 但有時候還是不如意，戰績卻一年不如一年，身為隊長，沒能夠帶領好大家我感到抱歉！ 最常聽到一句話是，沒關係明年再來！下個賽季再加油！ 可是⋯⋯我們真的還有很多的明年嗎？ 我真的不知道 ⋯ ⋯

現年31歲的蔣淯安，在SBL台啤隊時期有過3座總冠軍，兩座年度MVP。前年球隊轉戰T1聯盟淯安也奪下首年MVP，但球隊在季後賽止步於四強，今年再度帶領球隊獲得例行賽第四，只是在季後挑戰賽面臨台中太陽，第二戰遭對手絕殺出局。

網友留言鼓勵他再接再勵，但也有人留言說了，「離開沒未來的球隊吧！」