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PLG／為本季戰績負責 攻城獅球團胡瓏智辭去總經理職務

聯合新聞網／ 綜合報導
胡瓏智。 攻城獅提供
胡瓏智。 攻城獅提供

新竹街口攻城獅於本賽季中經歷多次低潮，雖曾在上半季繳出破五成勝率的團隊戰績，但目前下半季戰績僅3勝15敗，確定無法晉級季後賽。攻城獅球團今日正式宣佈，胡瓏智即日起辭去總經理職務，攻城獅球團持續尋求國內籃球專業經理人投入團隊，並針對球隊發展計畫進行全面性檢討。

攻城獅球團表示：「今年賽季管理階層的決策失敗，包含洋將選才與休賽季本土球員補強不如預期，且本賽季球隊受限於傷兵困擾，球團將於休賽季增強體能與防護團隊陣容，協助球員維持體能狀態減少傷病發生。本季攻城獅戰績不佳，我們虛心接受所有建議與評論，也在此向所有支持攻城獅的球迷朋友致歉，希望所有獅紫軍們能繼續給在場上拚命的教練團與球員們更多鼓勵與掌聲。」

團隊 新竹

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