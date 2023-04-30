PLG／林書豪林書緯兩樣情 鋼鐵人拚季後賽、國王穩第一

籃球球星林書豪2月4日返台加盟PLG鋼鐵人後，兄弟對決話題不斷上演，儘管4場交手中，林書豪各數據都優於在新北國王的弟弟林書緯，但鋼鐵人仍在拚季後賽，而國王已穩坐龍頭。

「兄弟登山，各自努力。」林書豪加盟台灣職籃P.LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人時，戰績僅2勝17敗，反觀弟弟林書緯，雖然轉隊後首度效力新北國王，但始終是球隊輪替主力，國王戰績也維持不墜。

「林家兄弟」之間的4度對決，雙方各取2勝，林書豪平均32分、10籃板、9.75次助攻，2分球命中率高達5成；林書緯平均13.25分、6籃板、8.5次助攻，2分球命中率僅36%。

林書緯賽後接受轉播單位訪問時，仍難掩崇拜哥哥之情：「哥哥就是很強啊，就是一個NBA等級的球員，如果算他是洋將的話也相當合理，要打他很難，要守住他更難，但我們今天全隊都做得很棒。」

林書豪今天上半場拿下28分，前3節就完成大三元，但下半場僅再進帳6分，無緣率領鋼鐵人延續連勝紀錄。

林書豪說：「我想每個人都有壓力，包括我的家人、朋友、隊友都在討論連勝的事，今天輸球也學到了很棒的一課，現在我們的球隊仍在季後賽的討論名單裡，這已經很不容易的事，可見教練、隊友付出多少努力，我們一刻都不能鬆懈，每一場比賽都要繼續努力。」