T1聯盟／26分平生涯最佳 海神隊于煥亞：為神隊友而戰

高雄全家海神職業籃球隊季後賽首輪，30日連續第二場作客臺南台鋼獵鷹，團隊防守前仆後繼，儘管亞歷山大、余純安賠上6犯離場，但全隊將士用命，團隊全力防守轉換為隊史新猷15次抄截，團隊共計17記三分球，終場124：103射下獵鷹，系列戰1比1扳平戰局。

「今天我對球員非常驕傲，前一場我們很有韌性，但不夠聰明，要求球員專注。」總教練喬伊斯表示，團隊此役放大自己的優勢，「客場二連戰，我告訴球員，低種子通常都有機會拿下。」

喬伊斯說：「希望大家好好享受勝利，接下來回到最好的主場，在神隊友面前打出表現。」

高雄全家海神隊開賽就打出10：0攻勢，內線採取包夾，團隊防守加壓半場9次成功抄截，並把握攻防轉換18次快攻得手，半場 11記三分球繳4成2命中率，在客場掀起三分雨，以隊史半場得分紀錄70：50，上半場取得20分領先。

易籃後，亞歷山大身揹6犯離場，雙方比分陷入膠著，末節關鍵時刻，布銳克曼、于煥亞接連開火澆熄對方反撲。倒數7分鐘余純安犯滿，但海神團隊裡應外合，11：0攻勢穩住陣腳，將領先擴大至19分，海神單節罰球12罰俱中，鎖住勝利。

喬伊斯特別點名重返先發的隊長余純安，今日擔綱防守大鎖，「在林任鴻受傷後，我們需要有經驗的球員，余純安是重點之一，他也繳出好表現。」此外今日針對阿修羅外線特別盯防，蘇文儒、邱子軒經驗的成長也有目共睹。

布銳克曼拚戰45分鐘 轟生涯新高34分

布銳克曼今日貢獻34分、12助攻、5籃板、5助攻，一甩前役低迷的外線手感，開賽就連兩記三分球，他與波捍能上半場多次擋拆配合，「德州連線」首節就包辦20分，他個人上半場獨拿20分含4記三分球，9助攻。波捍能20分、17籃板、6助攻。

布銳克曼坦言，首戰空檔沒有把握住，「今天從防守做起，打得更有侵略性，轉換快攻速度與防守是關鍵。開心在客場把勝利拿下，一場一場來。」

于煥亞轟下平T1生涯最佳的26分，三分球11投6中達到5成4命中率，「第一場輸了不代表世界末日，一場場去修正執行。我前一場侵略性不夠，告訴自己有一點空檔就要出手，很開心第四節有把握機會。」

于煥亞感謝兩場都到台南應援的神隊友，「想特別感謝來到場的神隊友，拼命防守、拼命打，想給現場的神隊友一場很特別的比賽。」