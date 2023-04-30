T1聯盟／獵鷹外線低迷落敗 教頭劉孟竹：阿修羅逐出場有影響

臺南台鋼獵鷹與高雄全家海神的季後賽系列戰，昨日休兵一天後今(30)日繼續在臺南主場進行第二戰，獵鷹例行賽場均可送出近30次助攻，此役低於平均僅有19次，三分球命中率不到三成的狀況下，終場以103：124吞敗，系列賽目前戰成1-1平手。

先吞下一敗的海神來勢洶洶，獵鷹開局遭遇對手祭出高壓的防守，一波0：10的攻勢下，劉孟竹總教練急喊暫停，隨即靠著團隊小組配合追分，獵鷹首節最後一波進攻由韓杰諭放進三分冷箭追平比分，不過次節獵鷹防守的漏洞讓海神單節投進7顆外線，中場獵鷹落後到20分，易籃後，獵鷹開始追分模式，第三節在谷毛唯嘉個人攻下16分帶領下，將分差追近只剩個位數，末節獵鷹一度追到僅剩5分差，不料在決勝節中段一波亂流遭對手擴大比分，終場以21分之差惜敗。

賽後劉孟竹總教練點出，「今天有幾次對位的防守有對到但他們還是有辦法投進，只能說他們今天非常準，保有相當好的三分命中率，相反的我們今天在三分線命中率只有兩成多，第三節我們把原本落後20分追到個位數，很可惜末節開局不到一分鐘，阿修羅被判了第二個T要出場，其實這個判決我到現在還是很納悶，不知道吹判點是什麼，基本上我看到的狀況是阿修羅從我面前走到後場，可是底線裁判出來吹了一個T，我問旁邊裁判他也說他不知道，末節原本一度是有機會超前比分，但阿修羅出場對我們在進攻端也有影響，第一個在洋將上面沒有辦法輪替休息，原本高低位甚至在三分外圍的這種配合，導致進攻端就有比較當機的情況，」

賽前甫宣布拿下年度最佳第六人的谷毛唯嘉，此役也自證身價在第三節單節豪取16分幫助球隊縮小分差，今日上場30分鐘拿下全隊最高24分另有4助攻，談及第三節的狀況，谷毛唯嘉表示，「沒有想太多只想要幫球隊拿下勝利，拿到球就想要為球隊貢獻，今天的退防跟失誤沒有做得很好，第三節遇到滿多的擋拆，對方犯規次數已達到五次，做滿多切入製造犯規讓自己有機會站上罰球線上，我們下一場滿多地方要去檢討的，希望拿下關鍵第三戰。」