PLG／鋼鐵人林書豪又演大三元卻中止8連勝 國王逆轉季賽封王

P聯盟季後賽最後排名關鍵階段，球迷都在關注季中加入的林書豪，能否帶領球季開始一路墊底的高雄17直播鋼鐵人，能否在最後關頭帶領球隊殺進排名前四季後賽，而繼上一場林書豪演出57分「大三元」表現拉下龍頭新北國王隊之後，今天鋼鐵人以作客身分再戰國王；林書豪仍是扮演重要角色，上半場即演出28分、10籃板、7助攻表現，帶領球隊以63：46領先，而在下半場就完成「大三元」後，卻在第四節被國王隊反超，最終鋼鐵人以100：104落敗，中止8連勝，且落後二連勝排名第四的夢想家差距拉大到一場勝差。新北國王則確定例行賽登頂。

鋼鐵人上一場在主場打敗國王，使得球隊氣勢來到球季最高點，全力要為季後賽席位一拚，林書豪今天更是扮演「拚命三郎」角色，不斷被對手防守碰撞，一臉痛苦的他仍是起身再戰。最終全場攻下37分、13籃板、12助攻「大三元」表現，也成為P聯盟首位連兩場大三元球員。

國王則是靠著洋將曼尼高24分及林書緯22分表現，助國王隊在下半場演出逆轉秀，國王以球季26勝11負，領先排名第二富邦勇士三場半勝差下，提前在球季未結束前封王，球隊還剩最後三場比賽。