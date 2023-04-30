PLG／夢想家主場勝領航猿力保第四 上季亞軍攻城獅無緣季後賽

福爾摩沙台新夢想家今（30）迎戰桃園璞園領航猿展開例行賽最後一場主場賽事，本場賽事夢想家上場球員皆有得分進帳，並有四名球員得分上雙，吉爾貝克（Brandon Gilbeck）攻下19分為全隊最高，更外帶18籃板；吳永盛繳出14分，其中包含三記三分球；簡浩也貢獻包含三顆外線的11分，吳家駿則拿下10分3籃板2助攻1抄截，終場夢想家就以89比75收下主場二連勝；在夢想家獲勝後後，上季總冠軍賽敗給富邦勇士的攻城獅隊，目前12勝23負，即使賽季最後全勝也無法打進前四，確定無緣季後賽。

開局夢想家多點開花，團隊打出一波15比2，迫使對手喊出暫停，暫停回來後，夢想家持續維持猛攻，單節合力拿下30分，更以強悍的防守使得對手僅得12分，其中盧冠良有理有外，上場7分鐘即貢獻7分，籃板助攻抄截也皆有表現。次節，夢想家團隊於外線開火，簡浩個人砍進三記三分球繳出百分百命中率，吳永盛也貢獻兩顆，協助夢想家於半場取得17分領先。易籃後，夢想家進攻熄火，單節僅拿18分。決勝節，夢想家與對手你來我往，雖一度遭對手將比分追近僅剩12分，不過團隊穩住陣腳，最終就以14分差成功守住關鍵勝利，也以二連勝為例行賽賽季劃下完美的句點！

「很開心我們收下二連勝，希望可以持續保持這股氣勢，把剩下兩場比賽拿下來！」總教練賴柏霖表示，很肯定球員今天的拚勁，讓我們可以成功搶勝。今日表現亮眼的吳永盛也提到，很興奮以主場二連勝結束例行賽的主場比賽，「今天家人也特別來球場看球，這也是阿嬤第一次來看我比賽，很開心贏球，自己也會繼續努力，希望可能讓他們感到驕傲。」

本週台新夢想家球團與台新證券合作推出主題週活動，主打「台新證券 助攻未來」，希望透過企業的力量，助攻綠色未來、投資生活，也期待能凝聚大家的力量一同成為台新夢想家的最佳第六人，全力集氣助攻，前進季後賽！兩日球團也聯手台新證券規劃一系列豐富的周邊活動，成功過關都可以獲得環保小禮物，此外，夢想商店也推出季末感謝祭折扣活動，今日賽後更舉辦球員簽名會回饋球迷，感謝夢想家人一整個賽季的支持！

台新夢想家目前戰績17勝21敗位居聯盟第四，下場賽事將於5月6日至客場踢館新北國王。

台新夢想家提供

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季後賽保衛戰 PLG夢想家擊敗領航猿暫穩坐第4

正在進行PLG季後賽席次保衛戰的福爾摩沙台新夢想家，今天在主場迎戰桃園璞園領航猿，夢想家靠著中鋒吉爾貝克（Brandon Gilbeck）19分、18籃板帶動下，以89比75獲勝，取得2連勝，暫時穩坐例行賽第4。

在職業籃球聯盟P. LEAGUE+夢想家取得17勝之後，不論夢想家、高雄17直播鋼鐵人、新竹街口攻城獅3隊剩餘例行賽戰績如何，目前暫時墊底的攻城獅都已提前確定遭到淘汰、無緣季後賽。

自從戰績被鋼鐵人追上後，夢想家本週雖然是背靠背出賽，但昨天先擊敗衛冕軍台北富邦勇士，今天首節又以30比12取得大幅領先，半場結束仍以58比41領先領航猿。

雖然下半場領航猿努力追分，但夢想家的團隊防守策略做得相當出色，讓領航猿射手洋將艾爾斯（JeffAyres）全場僅獲得4分，他在賽前本季出賽26場，3分球命中率高達41%，每場可投進2.3記3分球。

全場拿下10分的夢想家後衛吳家駿說：「這場比賽對我們很重要，也徹底執行教練團的策略，盯死領航猿2大射手盧峻翔和艾爾斯，看來做得滿成功的。」盧峻翔和艾爾斯2人僅合得7分。(中央社)