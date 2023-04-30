T1聯盟／獵鷹阿修羅爆氣吞T被逐出場 布銳克曼助海神G2扳平

T1聯盟季後賽，於今天展開高雄全家海神與臺南台鋼獵鷹四強賽第二場交手，前一戰以14分落敗的衛冕軍海神，於今天客隊身分進行大反撲，上半場藉由布銳克曼拉出20分的攻勢，讓海神一路壓制獵鷹，取得70：50領先優勢，進入下半場獵鷹未能逆轉戰局，第四節一開始獵鷹主將阿修羅因火氣爆發還領到技術犯規被逐出場，終場海神就以124：103帶來勝利，五戰三勝系列賽打成一平局面，第三戰於5月3日周三移師高雄巨蛋海神主場交手。

上季冠軍本季例行賽排名第三的海神隊，於今天面對例行賽排名第二的獵鷹，先發陣容進行調整，除了布銳克曼、胡瓏貿、波捍能、煥亞四人不變外，前一戰先發噹只得2分的邱子軒換成余純安，過去一路扮演板凳角色的余純安，掌握今天先發機會上半場攻得5分，事實上已是自例行賽2月25日12分以來的新高得分，雖不能算是扮演奇兵，但對整體攻勢仍有幫助，主要得分戰將布銳克曼上半場就狂得20分，搭配波捍能16分及丁煥亞13分演出，聯手打得獵鷹無招架之力，上半場20分領先為球隊吃下定心丸。

反觀獵鷹攻勢仍是集中在上一戰獲勝功臣阿修羅身上，他一人在上半場攻下28分，占了全隊得分一半以上，然而比賽進入第三節，獵鷹終於有所振作，第三節比賽接近終了前一度只落後5分分，但海神還是強勢以91：84保持領先優勢進入第四節。然而在第四節開賽40秒，阿修羅認為一記成功火鍋封蓋，卻被判成犯規，他爆發火氣，最終被裁判吹T，讓他被逐出場。

阿修羅被逐出場後，獵鷹第四節反撲氣勢頓消，終場讓海神帶走勝利，兩隊戰成一平。全場海神布銳克曼攻下34分最高，于煥亞26分，波捍能20分，三人得分上20，至於獵鷹主要靠板凳谷毛唯嘉24分及布拉23分表現較佳。