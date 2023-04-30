籃球／世界盃男籃抽籤分組出爐 32支勁旅捉對廝殺

2023年世界盃男籃抽籤分組儀式在今天於菲律賓的馬尼拉進行，這是擴軍32支球隊後的第2屆男籃世界盃，同時首度於菲律賓馬尼拉、日本沖繩和印尼雅加達3地聯合舉辦，抽籤規則上也和疫情前的2019年世界盃有所不同。

按照先前的消息，FIBA將獲得資格的32支球隊分為8個檔次，其中在1、3、5、7檔的每檔裡面1支球隊會被分別列入ACEG小組；2、4、6、8檔每檔1支球隊則會被分別列入BDFH小組。每個小組最多有兩個歐洲隊，除歐洲外，其他大洲有同大洲迴避原則，最多只有一支。

抽籤後的結果如下：

A組：義大利、多明尼加、菲律賓、安哥拉

B組：塞爾維亞、波多黎各、中國、南蘇丹

C組：美國、希臘、紐西蘭、約旦

D組：立陶宛、蒙特內哥羅、墨西哥、埃及

E組：德國、澳洲、芬蘭、日本

F組：斯洛維尼亞、喬治亞、委內瑞拉、維德角

G組：西班牙、巴西、象牙海岸、伊朗

H組：法國、加拿大、拉脫維亞、黎巴嫩

今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽，以及8強之後的所有比賽；E組跟F組在沖繩打，G和H組則是在雅加達。

本次男籃世界盃的三個東道主可以選擇一支最喜愛的球隊在自己的國家進行小組賽，菲律賓選擇的是美國，日本選擇的是斯洛維尼亞，而印尼選擇的是加拿大。

這次參賽國中意外未見到上屆亞軍南美強權阿根廷。由於在資格賽最後一場遭到多明尼加逆轉，阿根廷因陣容青黃不接加上主力缺席太嚴重等問題，末節領先10分遭到逆轉，自1982年以來首度無緣世界盃。至於美國和巴西則是延續從1950年以來每一屆都就參與世界盃的傳統。

另外像拉脫維亞、喬治亞、南蘇丹、維德角都是首次出席男籃世界盃，意義重大。

這屆男籃世界盃將會產生7張可以通往巴黎奧運的門票，包括美洲和歐洲各2席，非洲、亞洲和大洋洲各1席，為世界盃最終排名最高的球隊。