T1聯盟／賣場保全變球隊主力 獵鷹阿修羅打法內外兼修

台灣職籃T1聯盟台鋼獵鷹季後賽首戰擊敗高雄海神，系列賽取得1比0領先。其中洋將阿修羅從過去的賣場保全變成球隊主力，他內外兼修的打法成功扮演全隊潤滑劑。

阿修羅本季加盟台鋼獵鷹，例行賽就打出攻防一體的身手，平均上場34分鐘、攻下21.8分都是全隊最高，另外，每場12籃板、1.5阻攻也是全隊次高，更難得的是，身高213公分的他，每場還能投進2記3分球。

在今天季後賽首戰，獵鷹第3節拉出的一波15比2的攻勢奠定勝基，其中阿修羅就投進2記3分球個人獨攬8分，還外帶一次阻攻。

29歲的阿修羅，在8年籃球生涯裡，分別在12個國家、打過19支球隊，最後在2021年短暫中斷，當時他因為靠籃球賺不到穩定收入，決定回到美國加州家鄉當保全，還兼職當隨扈，為的就是一份能養家的固定薪水，直到台鋼找上他，才繼續圓籃球夢。

其實在例行賽尾聲，阿修羅曾因為一些場上的問題和教練劉孟竹進行多次「溝通」，雙方也都取得共識。劉孟竹笑說：「都過去了，現在球隊氛圍很棒，他也是一名球商很好的球員，知道大家都是為了球隊好。」

談到阿修羅的表現，劉孟竹坦言：「我們本季主打3名大洋將，但阿修羅能裡能外，不論搭配布拉或是德古拉，他都是一枚活棋，平常我們練球結束，他都還會挑戰一些中場投籃，命中率還不差。」

阿修羅說：「這是季後賽，我們能在主場以1比0的開局很棒，我們做對了一些事，也很感謝球迷進場幫忙加油，這些都是我在季後賽打拚的動力。」

T1季後賽台鋼獵鷹巨塔陣 阿修羅率隊勝海神

T1季後賽今天開打，台鋼獵鷹主場迎戰高雄海神，獵鷹靠著「三塔」身高優勢，全場投籃命中率58%，其中阿修羅攻下28分、11籃板外帶6記3分球，終場台鋼獵鷹以117比103拔得頭籌。

T1職業籃球聯盟台南台鋼獵鷹上個賽季例行賽墊底，無緣季後賽，本季谷底翻身，拿下例行賽第2，季後賽首輪和例行賽第3的高雄全家海神進行5戰3勝制賽事，雙方第2戰將繼續在週日下午2時獵鷹主場開打。

偏偏就在季後賽開打前，海神禁區主力、身高217公分的庫薩斯因傷提前離台，讓今天海神登錄的球員當中，最高的僅是洋將波捍能的211公分。

台鋼本季主打「三塔」陣容，布拉226公分、德古拉230公分、阿修羅213公分，3名洋將合力攻下62分、21籃板，讓海神吃足苦頭。

客場作戰的高雄海神，上半場靠著快速導傳和外線攻勢，勉強還能和台鋼獵鷹抗衡，上半場台鋼僅以52比48領先。

不過到了下半場，台鋼開始強打禁區攻勢，阿修羅、布拉輪流發揮，第3節拉出一波15比2的攻勢，直接一波帶走比賽，最多領先達22分。

首度打季後賽的台鋼上、下半場修正得非常快，雖然有禁區優勢，但上半場卻在3分線外出手17次，下半場僅有9次出手，其餘攻勢都集中在禁區，是有效逆轉戰局的主因。

台鋼獵鷹全隊6人得分達雙位數，除了洋將三塔外，本土球員也很有貢獻，包括谷毛唯嘉替補上場拿了16分，控衛李漢昇全場緊盯海神後衛布銳克曼，自己也攻下7分、8助攻。

高雄海神僅4人得分達雙位數，以胡瓏貿的27分最高，布銳克曼全場13分、7助攻，但投籃命中率僅35%，其中3分球9投1中。

胡瓏貿說：「我們都熟悉彼此的打法，上半場我們體能比較充沛，所以很多細節作得很好，但到了下半場體能有些下滑，才會忽略一些細節被對手打了一波帶走。」