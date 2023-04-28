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T1聯盟／海神禁區沒大人遭肆虐 獵鷹奪隊史季後賽首勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹今天靠著禁區優勢擊敗海神，奪下隊史季後賽首勝。圖／T1聯盟提供
獵鷹今天靠著禁區優勢擊敗海神，奪下隊史季後賽首勝。圖／T1聯盟提供

T1聯盟季後賽在今天點燃戰火，首場比賽就由例行賽排名第2、3名的台南台鋼獵鷹與衛冕軍高雄全家海神交鋒，海神在「巨神兵」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）腳傷返國治療下，今天禁區遭獵鷹三塔的輪番轟炸，最終獵鷹就以117：103擊敗海神，搶下隊史首場季後賽勝利，系列賽取得1：0領先。

衛冕軍海神今年以例行賽第3名晉級季後賽，不過在季末遭遇傷病所苦的中鋒庫薩斯，卻在季後賽開打前夕因左腳傷勢，在與球團商討後決定返國治療，也代表海神將在痛失禁區大將的情況下，以波捍能（John Bohannon）、布銳克曼（Jason Brickman）、亞歷山大（Xavier Alexander）迎接季後賽。

而季後賽首輪海神就碰上擁有三塔德古拉（Samuel Deguara）、布拉（Sim Bhullar）、阿修羅（Robert Upshaw III）坐鎮的獵鷹，禁區面臨巨大考驗，不過上半場海神靠著拉快進攻步調以及多點開花的攻勢，還一度緊咬比分，其中胡瓏貿更是投進2顆三分球拿下10分，上半場打完以4分落後獵鷹。

易籃後，獵鷹阿修羅火力全開，帶領獵鷹打出一波12：0的攻勢，其中阿修羅一人就攻下8分，將領先差距擴大到16分，反觀海神在開節4分半鐘後才靠著胡瓏貿上籃終結得分荒，但隨後獵鷹胡凱翔又補上一顆三分球重擊海神士氣，第三節獵鷹也將差距一度擴大到20分以上。

不過第三節後段與第四節初海神呂威霆連得5分，胡瓏貿也完成一記高難度拋投，之後亞歷山大更是從胡凱翔手中抄截上籃，海神追到13分差距，但獵鷹阿修羅也與布拉聯手出擊，將領先優勢再擴大，最終獵鷹就以14分差距拿下隊史季後賽首勝。

獵鷹今天團隊共6人得分上雙，其中以阿修羅攻下28分、11籃板表現最佳，布拉也貢獻21分、10籃板，本土球員部分谷毛唯嘉拿下16分、4助攻，至於海神則以胡瓏貿攻下27分表現最佳。

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