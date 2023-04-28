HBL／北一女友誼賽踢館奪勝 成功男籃展紳士風度

成功高中男籃今天與北一女中進行友誼賽，充滿陽剛氣息的校園中難得有女生造訪，成功球員防守展現紳士風度，而北一女末節精銳盡出，以82比80勝出，兩隊預約12月再戰。

百年名校最強高中男女籃球隊友誼賽今天在成功高中登場，由成功高三冠軍隊與校隊組成聯隊，出戰北一女中，北一女中曾在100學年度勇奪HBL高中籃球聯賽隊史首冠，最近4屆就有3屆闖進冠軍賽，這場成功男籃與北一女娘子軍的對決，備受矚目，場邊吸引滿場800名師生觀戰。

史上第一次成功、北一女校際之間的友誼賽，由北一女中鋒吳珮璿投進全場第一球為賽事揭開序幕，場邊歡呼聲此起彼落，不僅是男、女籃之間對決，成功高中校長孫明峯也在第3節加入戰局，對戰小綠綠。

孫明峯接受中央社訪問時直呼，北一女球員速度出乎想像地快，而且態度積極；至於是否有手下留情，他笑著說：「男學生應該有放水，老師應該沒有水可以放。」

成功高中男籃教練蔡君豪表示，賽前特別祭出「3不」策略，分別為身體盡量不要接觸、不要打火鍋、盡量不要在籃下投籃，「畢竟男、女生身體條件不同，還是要給男生一些限制」。

北一女教練駱燕萍透露，這次球隊第一次對戰HBL甲組的男生隊，「沒想到男校這麼熱情，球員也很緊張，害怕與男生身體接觸，而對男生打法不太一樣，賽前提醒她們放開來打」。

儘管成功最終以2分差輸球，但蔡君豪仍大方讚賞對手，他表示，北一女球員穩定性佳、處理球的細節都值得學習，無論比賽輸贏，大家上場後都想展現最好的一面。

兩校首度友誼賽落幕，北一女校長陳智源邀請成功高中男籃12月北一女校慶造訪北一女，再來一場友誼賽。

首度與北一女友誼賽 成功高中球員喊不知怎麼守

成功高中、北一女中今天首度在友誼賽上演男、女籃對決，相較於北一女球員平常心，成功高中球員顯得興奮，但面對教練下達「3不」禁令，球員吳承濬直呼「不知道要怎麼守」。

百年名校最強高中男女籃球隊友誼賽今天在成功高中登場，成功高中不僅籌組聯隊，還派出校長和老師參戰，也讓現場氣氛相當嗨，難得女生造訪校園，不僅場邊吸引滿場800名師生加油，就連門外也擠滿學生觀戰。

北一女中最終以82比80比擊敗成功高中，帶著勝利離開，而兩隊比賽過程中少了肢體碰撞，特別是成功球員打得相當客氣。

成功高中球員吳承濬接受中央社記者訪問時表示，心情很興奮，先前沒什麼機會在同學面前打球，「今天有很多同學幫忙加油，雖然他們好像不是幫我們加油」。

成功高中教練蔡君豪賽前特別祭出「3不」策略，包括身體盡量不要接觸、不要打火鍋、盡量不要在籃下投籃。吳承濬直呼，不知道要怎麼守。隊友范承君深有同感，面對女生會稍微放不開來打。

范承君與北一女鍾欣旂、謝蕎亦同是大倫國中同學，畢業後首度在場上碰頭，他透露，除了聊一下彼此近況外，「也會跟對方講一下，怎麼那麼準」。

談到與女生球隊交手的不同處，范承君認為，女生三分球特別準，且較多跑位，因此守起來比較累，「一個不小心就被投三分」。

北一女球員大多抱持平常心面對比賽，但仍會擔心場上身體上碰撞，陳姸安強調，面對任何球隊都是一樣態度，認真去打，但對戰男生，會盡量避開身體碰撞，「畢竟對方力量比我們還大」。

儘管身材居於劣勢，但北一女也有對戰策略，黃子芸表示，男生爆發力、彈跳較佳，「但因為男生愛跳，教練說可以多用假動作騙他們」。