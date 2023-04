籃球／歐洲聯賽成WWE擂台 前NBA球員打到肌腱斷裂

世界籃壇除了NBA季後賽外,歐洲籃球聯賽也已來到八強階段。不過,在皇家馬德里對上貝爾格萊德游擊隊的比賽中,兩隊竟上演全武行,甚至讓前NBA球員艾克森(Dante Exum)遭受了大傷。

第四節剩下1分45秒,游擊隊以95:80取得大幅度領先,眼看將順利地收下系列賽第二場勝利,前鋒龐特(Kevin Punter)卻在一次對抗中,與後衛魯爾(Sergio Llull)發生衝突,紛爭很快從兩人延燒至全隊,球場瞬間變WWE擂台,到處都能看到扭打畫面。

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM