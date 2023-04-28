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籃球／歐洲聯賽成WWE擂台 前NBA球員打到肌腱斷裂

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籃球／歐洲聯賽成WWE擂台 前NBA球員打到肌腱斷裂

聯合新聞網／ 綜合報導
兩隊在比賽終了前上演大亂鬥。 截自《BasketNews》推特
兩隊在比賽終了前上演大亂鬥。 截自《BasketNews》推特

世界籃壇除了NBA季後賽外，歐洲籃球聯賽也已來到八強階段。不過，在皇家馬德里對上貝爾格萊德游擊隊的比賽中，兩隊竟上演全武行，甚至讓前NBA球員艾克森（Dante Exum）遭受了大傷。

第四節剩下1分45秒，游擊隊以95：80取得大幅度領先，眼看將順利地收下系列賽第二場勝利，前鋒龐特（Kevin Punter）卻在一次對抗中，與後衛魯爾（Sergio Llull）發生衝突，紛爭很快從兩人延燒至全隊，球場瞬間變WWE擂台，到處都能看到扭打畫面。

其中最嚴重的，出現在曾以第五順位加入NBA的艾克森（Dante Exum）和曾效力塞爾蒂克隊的亞布塞萊（Guerschon Yabusele）兩人之間的衝突。

亞布塞萊在遇到艾克森時，直接將其重摔到地板上，使他最終只能跛著腳離開球場，更不幸的情況是，根據《ESPN》，隊醫表示，艾克森的傷勢非同小可，「他第二根腳趾的肌腱斷裂了，這傷非常嚴重，他必須柱著拐杖回到貝爾格萊德接受更多檢查。」

由於事件相當大條，使得聯賽第一時間發出聲明，「聯盟強烈地譴責比賽結尾發生的事情，這無法展現出聯盟以及球隊，想要體現出的籃球價值。」並表示，聯賽的獨立紀律審判員，將在24小時內，根據場上情況祭出處分。

雖然這場比賽最終被「當場取消」，但根據聯賽官網，勝利仍歸大幅領先的游擊隊，握有2：0聽牌優勢的他們，將在週三回到塞爾維亞迎戰皇家馬德里。

皇家馬德里

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