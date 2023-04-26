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T1聯盟／海神拚衛冕利空！禁區大將庫薩斯動刀結束賽季

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
海神宣布當家中鋒庫薩斯將返國治療傷勢。圖／海神提供
海神宣布當家中鋒庫薩斯將返國治療傷勢。圖／海神提供

T1聯盟衛冕軍高雄全家海神職業籃球隊，本周五將迎接季後賽首輪賽程，但球團今天宣布，陣中立陶宛巨塔庫薩斯，經立陶宛醫療團隊及多方審慎評估後，決議以職業生涯為優先考量，將返國動刀治療左腳傷勢，讓連霸旅程增添變數。

身高216公分的庫薩斯是海神上季奪冠班底，且榮膺聯盟防守第一隊，本季繳出場均21.1分、11.8籃板、2.4助攻、1.2阻攻的全能表現，無奈例行賽尾聲的左腳傷勢迫使他提早休兵，最終提前結束賽季。

海神表示，傷勢對庫薩斯和球隊都是嚴峻挑戰，雙方都審慎以對，選擇放眼長遠未來，高雄全家海神隊給予庫薩斯全面支援與最大祝福，期望他早日康復。

一邊與腳傷對抗，庫薩斯最掛心的還是海神隊以及這段未竟之業，他也感謝所有到場支持或是透過轉播為海神應援的球迷。

「感受到你們的能量對每一位球員而言非常重要。請繼續進場，享受每個籃球時刻。我們需要你們！」庫薩斯透過球團和球迷及隊友們喊話，他說：「去年我們達成了冠軍目標，從去年到今年我們始終奮鬥不懈，並持續堅持在賽道上。請堅定信念，相信自己，不要放棄。美好的事物需要時間。我在海神的航程未完待續，希望很快能再與你們見面。」

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