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籃球／陳將双現身國小聯賽 回憶小學打球快樂滋味

中央社／ 台北26日電
相隔2年後復辦國小籃球聯賽（EBL）將於5月1日開打。從小學就大放異彩的陳將双，今天以學長身分出席記者會。 圖／大專體總(資料照)
相隔2年後復辦國小籃球聯賽（EBL）將於5月1日開打。從小學就大放異彩的陳將双，今天以學長身分出席記者會。 圖／大專體總(資料照)

相隔2年後復辦國小籃球聯賽（EBL）將於5月1日開打。從小學就大放異彩的陳將双，今天以學長身分出席記者會，他笑說：「小學生打球很快樂，就是盡情奔跑，把球投進就好。」

目前就讀世新大學2年級的陳將双，今天出席國小籃球聯賽賽前記者會時，在聯訪時做上述表示。

陳將双出生於台中縣和平鄉環山部落，父親是泰雅族人、母親布農族。陳將双國小就讀平等國小，但到了小學4年級為了接受更高水準的籃球教育，轉學到台中的大智國小，並且在5年級就拿到全國冠軍，小學畢業後北上金華國中就讀，也幫助學校奪冠，並且獲得當年的最有價值球員。

陳將双在光復高中最後1年幫助學校拿到HBL男子組總冠軍，不過在今年的大專籃球聯賽（UBA），卻僅幫世新大學拿到第3名，而且還在比賽中扭傷腳。

今天陳將双神采奕奕的現身會場，他說：「現在腳傷已經恢復的差不多了，也有開始在練球，這個暑假我可能還是會去美國洛杉磯、紐約訓練1個月，主要想要增強自己的禁區拋投和歐洲步的部分。」

看到今年高師大主將林信寬將投入職籃選秀，看在陳將双眼中也很有感受：「我至少會打完大2這個球季，至於未來職籃的路，現在還沒想太多，我還是會跟何正峰（世新大學教練）多討論看看，自己的技術、心態是否成熟，再來決定下一步路。」

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