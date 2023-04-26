籃球／EBL隔2年復辦 兵分6路開打南港國小具冠軍相

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響停辦2年的國小籃球聯賽（EBL），將於5月1日回歸開打，其中近況甚佳的北市南港國小，很有機會問鼎冠軍寶座。

EBL將於5月1日到7日開打，共計63支男子組、36支女子組球隊報名參賽，選手總計1669人。

賽事前5天，將遍布台北體育館、台北市南港運動中心、台北市內湖運動中心、台北市大同運動中心、台北市南港國小、新北市板橋運動中心等6地同步開打，6、7日的最後2天決賽，將回到台北市立體育館進行。

EBL需先於各縣市進行地區預賽，因此能進入EBL的球隊幾乎都是常勝軍，像在這個月剛拿下由中華民國少年籃球發展協會舉辦的全國少年錦標賽男、女組冠軍的南港國小，不但6月要代表台灣TARO CUP U12國際少年籃球邀請賽，更是這次聯賽奪冠熱門。

原本EBL要採取和國際籃球總會（FIBA）接軌的賽事規則，籃框高度305公分、不得採取包夾等，但後來因為有部分學校和教練有疑慮，因此今年的EBL聯賽，還是採取低籃的260公分，且可以在禁區以外對球員包夾。

剛拿下今年國中籃球聯賽（JHBL）冠軍賽MVP的金華國中好手周佑承，今天受邀參加賽前記者會，他說：「自己從小學3年級跟著哥哥打籃球，從此就走上這條路，他也靦腆的鼓勵小學生，好好把握這幾場重要的決賽，打出自己的球就好。」