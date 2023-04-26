PLG／林書豪50分大三元躍上2大外媒 為家人「曬數據」

林書豪日前在對上新北國王隊比賽中，飆出50分大三元打破聯盟一堆紀錄，不僅讓國內球迷陷入瘋狂，連國外粉絲都再次將目光擺在這名「林來瘋」的締造者。

在星期天的比賽，林書豪於上半場即用17投13中、三分球3投2中的恐怖命中率，上半場就狂奪32分，刷新PLG半場個人最高得分紀錄。不僅如此，林書豪終場50分10籃板11助攻大三元成績，不僅追平了聯盟單場個人最高得分，還讓他成了PLG首位達成50分大三元的球員。

見到這樣的表現，讓平時鮮少將目光放在台灣的知名美媒《SportsCenter》都不禁發文分享此消息，引得球迷在下方留言提問，「PLG是什麼意思?」；甚至還有人開起玩笑：「這是詹姆斯（Lebron James）下個聯盟嗎？」、「布魯克斯（Dillon Brooks）下賽季在CBA就長這樣。」

除此之外，看到林書豪的全能身手後，有粉絲跳出來為他抱屈，「他還能打，像天普（Garrett Temple）這樣的球員還能在NBA裡，林書豪卻得不到一個機會，這件事情很奇怪。」也有人藉此感嘆：「想想你得有多優秀，才能在NBA打球。」

Jeremy Lin became the first player in PLG history to achieve a 50-point triple-double 😮 pic.twitter.com/A0EsaCLvWB — SportsCenter (@SportsCenter) April 25, 2023

除了《SportsCenter》，林書豪還登上FIBA官方IG，圖片上秀出50分大三元數據，並寫著「林來瘋寫下歷史」，並附上數則精彩highlight影片，P聯盟執行長陳建州也留言「PLG加油！」

有趣的是鮮少分享自己場上數據的林書豪，竟然也在IG上貼出自己史詩等級的成績，他解釋這是為了完成和自己的承諾，「幾年前我答應自己會用社交媒體給球迷實在的我，所以分享一點」，另一個原因則來自於家人的挑戰：「最近，我老婆，嫂嫂，經紀人，運動康復人，和心理醫生挑戰了我。大家都問了我為什麼我都不post自己的數據，為什麼在家常常減少我的成就感。他們問我，為什麼感覺你對自己永遠不滿意？他們一直強調，如果我很驕傲我的表現不代表我不謙卑。他們一直挑戰我更感受過程和學怎麼慶祝。雖然我晚了幾天，我會繼續挑戰自己成長。」

最後林書豪也補充說：「黃皮膚在美國長大的（和很多別的人）常常不知道怎麼慶祝自己。我希望大家也可以跟我一起學怎麼對自己更好。」

雖然已非全盛時期，但林書豪和霍華德（Dwight Howard）的加入，除了能為台灣籃壇帶來更高的競爭力外，也能使國內聯賽在國際獲得更多鎂光燈。