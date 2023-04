PLG／林書豪50分大三元躍上2大外媒 為家人「曬數據」

林書豪日前在對上新北國王隊比賽中,飆出50分大三元打破聯盟一堆紀錄,不僅讓國內球迷陷入瘋狂,連國外粉絲都再次將目光擺在這名「林來瘋」的締造者。

在星期天的比賽,林書豪於上半場即用17投13中、三分球3投2中的恐怖命中率,上半場就狂奪32分,刷新PLG半場個人最高得分紀錄。不僅如此,林書豪終場50分10籃板11助攻大三元成績,不僅追平了聯盟單場個人最高得分,還讓他成了PLG首位達成50分大三元的球員。

見到這樣的表現,讓平時鮮少將目光放在台灣的知名美媒《SportsCenter》都不禁發文分享此消息,引得球迷在下方留言提問,「PLG是什麼意思?」;甚至還有人開起玩笑:「這是詹姆斯(Lebron James)下個聯盟嗎?」、「布魯克斯(Dillon Brooks)下賽季在CBA就長這樣。」

除此之外,看到林書豪的全能身手後,有粉絲跳出來為他抱屈,「他還能打,像天普(Garrett Temple)這樣的球員還能在NBA裡,林書豪卻得不到一個機會,這件事情很奇怪。」也有人藉此感嘆:「想想你得有多優秀,才能在NBA打球。」

Jeremy Lin became the first player in PLG history to achieve a 50-point triple-double 😮 pic.twitter.com/A0EsaCLvWB