快訊

專題／2023怎麼稅最划算？從報稅流程到省稅撇步 讓你一次看懂

蘋果二手機全球大爆賣！驚人利潤曝「賣1台舊iPhone抵10台安卓新機」

陳致中確定要入獄！聽媽媽的話開海外帳戶洗錢 最高法院判刑1年定讞

PLG／林書豪50分大三元躍上2大外媒 為家人「曬數據」

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪的精采表現，吸引了來自國外的目光。圖／鋼鐵人隊提供
林書豪的精采表現，吸引了來自國外的目光。圖／鋼鐵人隊提供

林書豪日前在對上新北國王隊比賽中，飆出50分大三元打破聯盟一堆紀錄，不僅讓國內球迷陷入瘋狂，連國外粉絲都再次將目光擺在這名「林來瘋」的締造者。

在星期天的比賽，林書豪於上半場即用17投13中、三分球3投2中的恐怖命中率，上半場就狂奪32分，刷新PLG半場個人最高得分紀錄。不僅如此，林書豪終場50分10籃板11助攻大三元成績，不僅追平了聯盟單場個人最高得分，還讓他成了PLG首位達成50分大三元的球員。

見到這樣的表現，讓平時鮮少將目光放在台灣的知名美媒《SportsCenter》都不禁發文分享此消息，引得球迷在下方留言提問，「PLG是什麼意思?」；甚至還有人開起玩笑：「這是詹姆斯（Lebron James）下個聯盟嗎？」、「布魯克斯（Dillon Brooks）下賽季在CBA就長這樣。」

除此之外，看到林書豪的全能身手後，有粉絲跳出來為他抱屈，「他還能打，像天普（Garrett Temple）這樣的球員還能在NBA裡，林書豪卻得不到一個機會，這件事情很奇怪。」也有人藉此感嘆：「想想你得有多優秀，才能在NBA打球。」

除了《SportsCenter》，林書豪還登上FIBA官方IG，圖片上秀出50分大三元數據，並寫著「林來瘋寫下歷史」，並附上數則精彩highlight影片，P聯盟執行長陳建州也留言「PLG加油！」

有趣的是鮮少分享自己場上數據的林書豪，竟然也在IG上貼出自己史詩等級的成績，他解釋這是為了完成和自己的承諾，「幾年前我答應自己會用社交媒體給球迷實在的我，所以分享一點」，另一個原因則來自於家人的挑戰：「最近，我老婆，嫂嫂，經紀人，運動康復人，和心理醫生挑戰了我。大家都問了我為什麼我都不post自己的數據，為什麼在家常常減少我的成就感。他們問我，為什麼感覺你對自己永遠不滿意？他們一直強調，如果我很驕傲我的表現不代表我不謙卑。他們一直挑戰我更感受過程和學怎麼慶祝。雖然我晚了幾天，我會繼續挑戰自己成長。」

最後林書豪也補充說：「黃皮膚在美國長大的（和很多別的人）常常不知道怎麼慶祝自己。我希望大家也可以跟我一起學怎麼對自己更好。」

雖然已非全盛時期，但林書豪和霍華德（Dwight Howard）的加入，除了能為台灣籃壇帶來更高的競爭力外，也能使國內聯賽在國際獲得更多鎂光燈。

PLG 林書豪

相關新聞

T1聯盟／雲豹3外援帶走3獎項 林韋翰包辦助攻、抄截王

T1聯盟例行賽已告一段落，年度數據獎項經確認資格後，聯盟今天公告包括年度得分王、籃板王、阻攻王、助攻王和抄截王，新北中信...

T1聯盟／魔獸來台推手蘇翊傑宣布離隊 預告反擊抹黑他的人

T1聯盟桃園永豐雲豹隊去年11月宣布「魔獸」霍華德 （Dwught Howard）重磅加盟，在台颳起一陣魔獸旋風。一手促成此事的前雲豹總經理蘇翊傑今日在個人社群自曝，其實從去年12月底就離開雲豹隊高層

T1聯盟／萊斯「大三元」助太陽續命 蘇奕晉：壓力丟還給台啤

台中太陽今天在主場演出驚天逆轉，克服最多28分落後，在洋將萊斯44分「大三元」領軍下在二度延長賽以138：130力挫台啤...

T1聯盟／季後賽演28分驚天逆轉！太陽二度延長賽力退英熊續命成功

T1聯盟季後挑戰賽今天登場，台啤英熊浪費最多28分領先，被主場的台中太陽追平，雙方更激戰到2度延長，太陽在洋將萊斯44分...

T1聯盟／確定有頒獎典禮！秘書長曝時間點

T1聯盟例行賽全部結束，今天開始季後挑戰賽賽程，預計下月底產生新一季總冠軍球隊，聯盟秘書長張樹人透露，今年確定會有年度頒...

PLG／票數完全碾壓！林書豪連4周奪MVP

3月已摘下月MVP的「哈佛小子」林書豪，兩天前碰新北國王隊繳出瘋狂的50分「大三元」，且一口氣刷新半場最高得分紀錄、本土...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦